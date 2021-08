Eiking forsvarte ledertrøyen - Senechal med spurtseier

Fredagens etappe av La Vuelta a España var den tredje med Odd Christian Eiking fra Askøy i den røde ledertrøyen.

Etter å ha lagt trygt plassert i hovedfeltet etappen gjennom, sørget han for at det heller ikke ble den siste.

Fredagens spurtetappeetappe var av det brennhete slaget med godt over 36 varmegrader.

Til tross for et offensivt bruddforsøk tidlig på den flate etappen, kjørte et samlet hovedfelt inn til spurtfinale på oppløpet.

Der var Florian Senechal sterkest.

Deceuninck Quiick-step-rytteren var egentlig en del av opptrekket til lagkamerat Fabio Jakobsen, som punkterte like før mål. Dermed kunne franskmannen sykle for egne muligheter på oppløpet, og spurte inn til sin aller første Grand Tour-seier.

Odd Christian Eiking beholder ledelsen i sammendraget med andreplasserte Guillaume Martin et snaut minutt bak seg. Eiking og resten av Intermarché-laget lå i fronten av hovedfeltet og kontrollerte mot slutten av etappen.

Selv om askøyværingen har imponert gjennom fire dager i ledertrøyen, mener TV 2s sykkelkommentator Mads Kaggestad at han bare har den på lånt tid.

– Det som blir interessant å se nå er om Eiking vil klamre seg fast til en best mulig plassering i sammendraget, eller om han lar det går og taper tid for å gå for en etappeseier senere, sier Kaggestad, som peker på at nordmannen har vist en forrykende form i Grand Tour-rittet.

Før etappestart var Eiking tydelig på at målet er å beholde trøyen så lenge som mulig.

– Lagets ambisjon nå er å beholde trøyen, så får vi se hva som skjer, sa rittlederen.

Lørdagens etappe avsluttes på en fjelltopp, og vil trolig gi Eiking større utfordringer i kampen om å beholde ledertrøyen.

