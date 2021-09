Opels første elbil, Ampera-e, både burde og kunne vært en stor og etterlengtet suksess for det tyske bilmerket.

Men den store suksessen uteble. I stedet har modellen vært forfulgt av en nærmest endeløs rekke av uheldige omstendigheter.

Vi i Broom hadde gleden av å følge bilen tett før og under lansering – og vi var blant de første som testet Ampera-e i USA, hvor den også er produsert. Sammen med «tvillingen» Chevrolet Bolt EV.

Vi var ikke alene om å trille en sekser på terningen. Kombinasjonen av pris, plass, ytelser og rekkevidde var alle ting som bidro til det. Her hjemme gikk folk nærmest mann av huse for å sikre seg elbilen. Forhåndsreservasjonene var rekordhøye og alle gledet seg.

Så stoppet moroa.

4.000 biler i Norge

Fabrikken produserte ikke på langt nær nok biler til å dekke etterspørselen. Bilene ble forsinket, forsinket og forsinket. Ikke bare det. De ble dyrere også. Prisen ble satt opp flere ganger og frustrasjonen til de ventende kundene steg.

På toppen av det hele skiftet Opel etter hvert eier. Fra amerikanske GM, til franske PSA, som senere ble innlemmet i Stellantis-konsernet.

Her i Norge innebar det også ny importør. Nå er det Bertel O. Steen som står for importen av Opel.

Etter hvert fikk kundene bilene sine. Nå ruller rundt 4.000 Opel Ampera-e på norske veier. Men problemene er ikke på noen over ennå.

Det viser seg nemlig nå at bilene kan være brannfarlige. Batteripakken kan rett og slett ta fyr. Den må byttes. Heldigvis på garanti og uten kostnader for bileierne.

Men det tar tid å skaffe 4.000 nye batteripakker. Tid tar også jobben med å bytte så mange batterier. Dette blir rett og slett en av Norges største verkstedjobber, noensinne.

Nytt bilmerke har slitt – nå kan de få opptur i Norge

Mange restriksjoner

I mellomtiden anbefales kundene å følge mange restriksjoner.

De bør, uavhengig av om de har fått gjennomført den siste programvareoppdateringen, ikke lade bilen til mer enn maksimalt til 90 prosent.

Videre bes kundene om å lade bilen etter hver gang den er brukt, og unngå at rekkevidden faller under 110 km, når dette er mulig.

Som en ekstra forholdsregel anbefales det at bilen blir parkert utendørs etter lading, og at man unngår å lade bilen om natten, uten tilsyn.

Det bes også om at kunder som ikke har installert den nyeste versjonen av programvaren, oppsøker forhandler for denne oppdateringen. For biler med nyeste programvare anbefales det at maksimal ladekapasitet settes til 90 prosent og at punktene over følges.

Men heldigvis finnes det et lys også i denne tunellen. Og det er IKKE toget som kommer i mot.

– Det er klart at dette er en svært kjedelig situasjon for kundene vår. Jeg beklager selvfølgelig på det sterkeste ulempene dette medfører. Samtidig som jeg kan bekrefte at dette dette er løftet til høyeste nivå hos både GM og LG, som er batteriprodusenten.

Stein Pettersen, PR- og informasjonssjef hos den norske Opel importøren.

Det sier Stein Pettersen som er PR- og informasjonssjef hos den norske importøren, Stellantis Norge.

– Dette er en situasjon både kundene og vi gjerne skulle vært foruten, men vi må forholde oss til virkeligheten slik den er og gjøre det beste ut av det, legger han til.

Arne ga bort den sjeldne Opel-klassikeren

Mer kapasitet og ny garanti

Pettersen kan nå bekrefte at planen er å bytte ut de første batteriene i løpet av inneværende år. Ikke bare det. De nye batteriene vil by på over 8 prosent større kapasitet og vil trolig også gi lengre rekkevidde.

– Vi kjenner ikke til konkrete data og kjemien til disse batteriene ennå, så hvor mye det kan ha å si, tør vi ikke si noe konkret om ennå. Batteripakken er for øvrig på 65 kWt. Vi nullstiller også garantien på de nye batteriene. Her gir vi 8 nye år eller 160.000 kjørte kilometer fra skifte-tidspunktet, forteller Pettersen.

Det jobbes nå med å forberede den store oppgaven som venter på Opel-verkstedene. En jobb som gis høy prioritet. Samtidig som det også jobbes med å finne alternative løsninger for de kundene dette skaper mest trøbbel for. For eksempel de som bruker bilen i jobb.

Totalt er det snakk om 80.000 batterier globalt. Rundt 10.000 i Europa og altså 4.000 i Norge.

– Om dette går etter planen, skal alle Opel Ampera-e ha fått byttet sine batterier i løpet av 2022, sier Pettersen helt til slutt.

Les også: Denne Opel-nyheten er en ekte helgardering

Video: Her satte man rekord med Opel Ampera-e