Oslo kommune fremskynder vaksinering av 16- og 17-åringer

Oslo kommune åpner for registrering til vaksine for personer som er født i 2004 og 2005.

Det er nå åpnet for at innbyggere født i 2004 og 2005 kan registrere seg for vaksinasjon i Oslo.

– I Oslo er vaksineringen en prioritet, og vi håper nå å få en høy vaksinedekning i denne aldersgruppa, sier leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, i en pressemelding.

Krever BankID

Registrering forutsetter at man har BankID, og kommmunen oppfordrer derfor alle til å skaffe seg dette.

– Har man ikke dette, må man vente på drop-in eller at bydelen tar kontakt. Det vil ikke være mulig å kontakte vaksinesenteret per telefon eller e-post, sier Lindboe.

Enkelte bydeler vil også starte å tilby vaksinetime til innbyggere i denne aldersgruppen ved å kontakte innbygger per telefon. Dette gjelder kun i bydeler hvor de har kapasitet og ledige doser.

Åpner for drop-in

Fra og med 6. september åpner også vaksinasjonssentrene for drop-in vaksinering av innbyggere i denne aldersgruppen.

Innbyggere oppfordres sterkt til å benytte seg av drop-in i bydelen der man bor, skriver kommunen.

Innbyggere som fyller 16 år i løpet av året kan tilbys vaksinasjon på lik linje med 16- og 17-åringene. De må ha med samtykkeskjema utfylt av foresatte