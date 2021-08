Pep om Ødegaard: – Passer perfekt

Ødegaard tilbake i Arsenal med rålekker assist - se video i Sportsnyhetene over!

Etter seks og et halvt år som Real Madrids eiendom, signerte Martin Ødegaard på en permanent avtale med Arsenal i forrige uke. Manchester City-sjef Pep Guardiola tror 22-åringen passer godt under Mikel Arteta i Arsenal.

Se Manchester City - Arsenal på TV 2 Sport Premium og Play fra klokken 13.30.

– Jeg tror de ideene Mikel har passer perfekt for Ødegaard. Han er en ung spiller med gode kvaliteter. Han er god på små flater og han virker som en fin fyr, så når de bestemte seg for å hente ham er det fordi det fungerer, sier Guardiola til TV 2 og fortsetter:

– Når man jobber med en spiller i seks måneder vet man akkurat hvordan han er, både på og utenfor banen. Når de så bestemmer seg for å hente ham permanent, er det fordi at de stoler på ham. Jeg tror det er en bra avgjørelse for begge parter.

Ødegaard rakk ikke å bli spilleklar til møtet med Chelsea forrige helg, men i debuten mot West Bromwich i ligacupen onsdag viste drammenseren seg fra sin beste side da han lekkert spilte gjennom Bukayo Saka i forkant av 4-0 scoringen. Lørdag er han trolig en del av troppen som møter Manchester City, og Pep Guardiola spår på ingen måte en enkelte oppgave, til tross for at Arsenal står med to strake tap i ligaen.

– Arsenal er stadig en av de største klubbene i England, det er det ingen tvil om. Etter ti-femten kamper får vi se hvordan situasjonen er, men man trenger tid og kamper for å se hvordan laget er. Jeg tror vi får en skikkelig tøff kamp, men forhåpentligvis kan vi levere og vinne kampen, sier Guardiola.

Spår nøkkelrolle for Ødegaard

Til kampen mot Manchester City er også Ødegaard spilleklar. Arsenal-kjenner og The Athletic-journalist, David Ornstein, er overbevist om den norske landslagskapteinen kommer til å få en helt sentral rolle på Emirates i årene framover.

– Jeg tror han er mer enn en nøkkelspiller, for om planen var at han skulle være en rotasjonsspiller, så ville de ha prøvd å hentet ham på et nytt lån. Når man får sjansen til å signere en spiller av Martin Ødegaards kvalitet og karakter på permantent basis, for knapt 350 millioner kroner, så er det et kupp i mine øyne, sier Ornstein til TV 2.

Han tror Ødegaard fort kan bli en av Mikel Artetas mest betrodde spillere, på et Arsenal-lag som foreløpig står med null poeng og null scoringer etter de første to serierundene.

– Sett fra et taktisk perspektiv blir han helt kritisk, for han kan gjøre ting andre ikke kan. Han har pasningsferdigheter, han er trygg med ballen og hans visjon for spillet er utrolig. Han er også på et høyere nivå mentalt, enn mange av de andre Arsenal-spillerne. Det kommer til å bli utrolig viktig for Arsenal i denne gjenoppbyggingen de gjennomgår for øyeblikket, sier Ornstein.

Framtidig kaptein?

The Athletic-journalisten følger Arsenal tettere enn de fleste, og han kan forteller at det er et helt spesielt forhold mellom drammenseren og Arteta.

– Jeg kan se at Arteta vender seg til ham. De er på samme bølgelengde og de tenker på fotball på samme måte. De er individer av høy klasse. Jeg tror de klikker bra og når en manager har en sånn spiller, så holder de seg til ham. Når en manager har en sånn spiller i krise, blir han imidlertid enda viktigere. Jeg tror vi får se et lag der han er en av grunnpilarene. Han er populær blant spillerne og fansen, og jeg tror dette blir et suksessfullt samarbeid, skryter Ornstein.

– Kan Ødegaard være en framtidig Arsenal-kaptein?

– Jeg ser ikke det umiddelbart, for han må ikke være kaptein. For øyeblikket har de Granit Xhaka, Bernd Leno og Kieran Tierney, en spiller mange supportere ønsker å se som kaptein. Det er muligheter som kanskje er foran ham, men kvalitetene er der for Martin Ødegaard. Han kommuniserer hele tiden og han har meget gode lederegenskaper, så det ville ikke vært en overraskelse å se han med kapteinsbindet når en spiller går av, eller å se ham med det permanent i framtiden, forklarer Ornstein.

I første omgang handler uansett alt om å klatre på Premier League-tabellen for Arsenal og Ødegaard. Den jobben starter allerede lørdag på Etihad.

– De svømmer mot tidevannet og de prøver å kråle seg oppover. De må tilbake i Europa og de må bli konkurransedyktige i hjemlige turneringer. Martin Ødegaard vil være en nøkkelfaktor for å klare det, avslutter Ornstein.



LØRDAG: Se Manchester City - Arsenal på TV 2 Sport Premium og Play fra klokken 13.30.