AP skal ikke ta valget for deg

Det er helt åpenbart at årets valg vil være avgjørende for kontantstøtten.

Når politikere fra Arbeiderpartiet snakker om familiepolitikk høres det ut som at foreldre ikke vet hva som er det «riktige valget» for dem.

Jeg mener at foreldrene er i full stand til å ta avgjørelser på vegne av sin familie.

Derfor vil KrF beholde kontantstøtten og ha en rausere og langt mer fleksibel foreldrepermisjon.

I sterk kontrast til Støre og Arbeiderpartiet som helst vi ha mor og far ut i full jobb så fort som mulig.

Med venstresidens politikk blir familiene raskt redusert til et middel for å nå andre mål som et ensidig fokus på arbeidslinja og likestilling – en feilslått likestilling.

Dette kommer til uttrykk gjennom politikk som å fjerne kontantstøtten og opprettholde den rigide tredelinga – som mødre og fedre høylytt har sagt at de ikke vil ha.

Men spiller familienes mening noen rolle for Støre?

Familien vet best

Deres politikk bygger på en ideologi om at alle skal velge det samme.

Dette er en umoderne tilnærming til dagens småbarnsfamilier hvor Støre ikke tar høyde for at familier er forskjellige.

Vi må ha tillit til at familier vet best.

Om foreldrene ser at sitt barn på 15 eller 16 måneder hadde hatt det bra med å være hjemme litt lenger, så er det opp til familiene å vurdere.

Ikke Ap.

Nylig kunne Klassekampen presentere en undersøkelse som viste at hele 56 prosent av befolkningen vil beholde kontantstøtten.

Samtidig har vi gjentatte ganger hørt Arbeiderpartiets familiepolitisk talsperson Anette Trettebergstuen kommentere undersøkelsen med uttalelser som at «barna som burde vært i barnehage».

Dette illustrerer Arbeiderpartiets manglende lytteevne ovenfor familiene og det oser av mistillit overfor dem.

KrF ser at alle barn er forskjellige og utvikler seg i ulikt takt.

Klar for barnehage

For KrF er det ikke et mål at flest mulig skal velge kontantstøtte, men vi mener de må sikres valgmuligheten.

Kontantstøtten gir foreldrene som ikke føler at barnet sitt er klar for barnehage, en mulighet til å utsette barnehagestart med et år.

For mange familier er SFO og barnehage løsningen. KrF vil derfor redusere utgiftene som foreldre har i forbindelse med disse tjenestene.

For oss er det viktig at foreldre har mulighet til å sende barna sine i barnehage og SFO, men ikke at det er det eneste de kan velge.

Foreldre ønsker frihet til å ta valgene som passer best for seg, ikke bli tvunget inn i Aps «one size fits all» løsninger som gir minimal fleksibilitet for den enkelte familie.

Foreldrepermisjon

KrF vil gi familiene større valgfrihet og mer fleksibilitet. Familiers valgfrihet er verdt å kjempe for.

Det er den eneste ordningen som gir alle familier uavhengig av økonomi en reel mulighet til å være hjemme litt lengre med ettåringen sin.

Vi vil skrote den rigide tredelinga av foreldrepermisjon og gjøre den langt mer raus og fleksibel.

Vi mener det er familiene som er best egnet til å ta de avgjørelsene for seg og sin familie.

De valgene bør verken jeg eller Støre ta for dem.

