Brølte for klima: – Vi må tenke på barnebarna. De kommer først

Fredag ettermiddag har hundrevis av mennesker samlet seg foran Stortinget for å brøle for klima.

Organisasjonen Klimabrølet holdt fredag en klimamarkering foran Stortinget. Det var ventet at flere tusen personer skal delta på markeringen som endte i et stor brøl klokken 16.

– Folkens, bli med på dette. Bli med og brøl, sa initiativtaker Even Nord Rydningen.

Deretter startet et enormt brøl fra folkemengden som varte i rundt ett minutt.

– Viktig



Folk i alle aldre hadde møtt opp foran Stortinget fredag ettermiddag.

– Det er viktig med klima, sier ni år gamle Sara som deltar på markeringen sammen med sin bestemor.

Partileder i Venstre, Guri Melby, synes det er fint å se at så mange unge har møtt opp for å vise sitt engasjement.

BRØL: Det er mange som har møtt opp for å brøle. Foto: Jonas Henriksen / TV 2

– De siste par årene har det vært så mange barn og unge som har engasjert seg i klima og miljø. Det tror jeg er en av grunnene til at klima er en av hovedsakene i valget i år, sier Melby til TV 2.

Flere kjente artister, blant annet Åse Klevland og Egil Hegerberg, sto for underholdningen. Også psykolog Peder Kjøs holdt appell for de fremmøtte.

– Veldig sterkt å stå her

MDG-leder Une Bastholm var en av mange politikere som deltok på klimabrølet.

– Det er veldig sterkt å stå her sammen med masse folk som krever klimahandling, sier Bastholm til TV 2.

Partilederen tenkte på barna sine da hun brølte.

MDG: Det var flere fra MDG som hadde møtt opp for å delta på klimabrølet Foto: Jonas Henriksen / TV 2

– Jeg har to små barn og nå brøler jeg for dem, sier Bastholm.

– Hvordan skal dere få overbevist folk om deres grønne klimapolitikk i årene som kommer?

– Vi ser at det reiser seg et stort folkekrav for klimahandling nå. Vi ser også at MDG og de andre partiene som setter klima høyest på agendaen vokser på meningsmålingene, sier Bastholm.

Skal vare i fire år

I tillegg til dagens klimabrøl blir det også avduket en kunstinstallasjon.

– Vi slipper brølet løs i form av en fantastisk kunstinstallasjon, som rommer ditt og alle andres brøl, og sørger for at vi blir hørt, sier arrangøren.

Kunstinstallasjonen avdukes foran Stortinget, og vil etter hvert sendes på turné rundt omkring i landet.

Bekymret for barnebarna

Markeringen startet med en sykkelparade gjennom Oslos gater.

– Dette er en sykkelaksjon til fordel for et bedre klimavern, sier Steinar Winther Christensen, medarrangør og leder for besteforeldrenes klimaaksjon.

SYKLER: Markeringen startet med en sykkelaksjon. Foto: Jonas Henriksen / TV 2

– Hvorfor synes du det er viktig å engasjere seg for klima?

– Jeg tilhører den generasjonen som har vært med på å skape Norges velferd gjennom olje- og gassvirksomheten. Nå har vi tatt opp nok olje, nå må vi sette strek og heller bruke pengene fra oljefondet til den grønne omstillingen , sier Christensen.

Christensen er selv bestefar og føler et ansvar for sine barnebarn.

– Vi må tenke på barnebarna. De kommer først. Det er livets dessert og vi vil gi dem et godt ettermæle, sier Christensen.

Stilte opp

Det var mange som møtte opp for å delta på sykkelparaden.

Flere politikere hadde også tatt turen, blant annet Venstreleder Guri Melby og MDG-politikere Une Bastholm og Lan Marie Berg.