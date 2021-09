– Det var desperasjon fra boligkjøperne

Siden Norges Bank kuttet styringsrenten til null i mai 2020, har rekordlave lånerenter satt fyr i boligmarkedet. Mange boligeiere har fått mulighet til å kjøpe noe større eller bedre, og det har vært større etterspørsel enn det har vært tilbud av boliger. Det førte til prisvekst på over 11 prosent fra mai 2020 til mai 2021.

Såkalt «kupping», der boligkjøpere legger inn høye bud før visning, ble igjen vanlig i markedet.

– Vi opplevde en desperasjon fra kjøpernes side, forteller Hedda K. Ulvness, administrerende direktør i Eie Eiendom, i TV 2-programmet Bare business.

Hedda Ulvness er administrerende direktør i Eie Eiendomsmegling. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Bedre balanse

Utover våren og sommeren i år har markedet roet seg noe:

– Heldigvis fikk vi et større volum av boliger i løpet av vårparten, og det dempet prisveksten. Det ble en bedre balanse mellom kjøper- og selgersiden, forteller Ulvness.

Etter svakt prisfall i juni og juli, er det nå stor spenning om utviklingen i boligmarkedet utover høsten. Først kommer fasiten for august, som pleier å være «høysesong» med stor etterspørsel og økte boligpriser. Nå er det mer usikkert hva tallene for august vil vise:

– Noen av mine kolleger i bransjen tror på negativ trend, men jeg tror vi vil se at det har vært en ganske normal august, med prisvekst, sier Ulvness.

Renteøkninger

I tråd med gjenåpningen etter pandemien, har Norges Bank varslet en første renteøkning i september. Det kan også komme tre renteøkninger til før sommeren 2022. Den planen for renteøkninger kan bli kraftig kost for boligmarkedet, tror Ulvness.

– Jeg skjønner jo at man ivrer for å sette opp renten noe, og det er et veldig kraftig verktøy for å styre økonomien. Jeg tror at markedet kan takle både en og to renteøkninger, men jeg ville vært varsom med å øke renten veldig raskt og veldig mye. Jeg tror at det vil skape unødig frykt hos forbrukerne, og jeg tror vi kanskje da vil se en effekt på boligmarkedet som kan være uheldig, sier Eie-sjefen.

Utflytting

Gjennom denne våren har boligmarkedet i Oslo vært svakere enn landet som helhet, noe som er svært uvanlig. Samtidig har det gjennom pandemien vært rekordstor utflytting fra Oslo, når mange har fått mulighet til mer bruk av hjemmekontor. I 2020 var det 44 000 flere som flyttet ut av Oslo enn de som flyttet inn.

Ulvness og Eie har gjort spørreundersøkelser om flytteønsker gjennom pandemien, både i mars 2020 og igjen i april 2021. Og tallene er oppsiktsvekkende:

– Vi spurte Oslo-beboere om de ville flytte ut av byen, og i 2021 sa langt flere at de ønsket å flytte ut. Det gikk fra 8 prosent til 21 prosent på ett år. Så det er en tydelig utvikling, sier Ulvness.

– Kan denne trenden få noe å si for boligprisene i Oslo?

– Vi ser jo allerede at Oslo-prisene faller, det har de gjort siden mars. Det kan jo være noe knyttet til flyttemønster, som er forsterket av koronapandemien, sier hun.

Vennegjenger flytter

For Hedda Ulvness tror at hjemmekontortilværelsen til dels er kommet for å bli:

– Det er en del store virksomheter som allerede har lagt en plan for å gjøre arbeidshverdagen mer fleksibel. Vi vet jo ikke hvor dette ender, men jeg tror det blir en større fleksibilitet, som gjør at folk kan vurdere å flytte litt lengre vekk, sier hun.

Ulvness forteller at meglerkontorene i for eksempel Hamar og Tønsberg merker økt press fra folk som vil flytte fra Oslo. Og flytting kan få en dominoeffekt i vennegjenger, særlig hvis flere i gjengen kommer fra samme by:

– Flytter først èn tilbake til hjembyen, så er det flere som flytter med, sier Ulvness.

– Altså, hele vennegjenger flytter, hvis èn eller et par eller en familie flytter?

– Ja, det melder våre meglere. Og det ser også Statistisk sentralbyrå i sitt tallmateriale, de kaller det «nettverkseffekten». Når først èn flytter, så flytter flere tilbake til et spesielt sted, sier Hedda Ulvness.

Se hele intervjuet med Eie-sjefen i Bare business når som helst på TV 2 Play.