Barmen krever forhandlinger med Brann

Kristoffer Barmen fikk sparken i Brann for en uke siden.

Nå har Barmen fremsatt krav om forhandlinger med klubben, i tråd med Arbeidsmiljølovens prosessregler.

– Vi er uenige i oppsigelsen som er gitt, og det er bakgrunnen for at vi har krevd forhandlinger, sier Eirik Monsen, som er en av Barmens advokater.

Eirik Monsen representerer Brann-spiller Kristoffer Barmen på vegne av NISO. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, bekrefter til TV 2 at de har mottatt kravet.

– Det er riktig at Barmen har krevd forhandlinger, men vi vil ikke bidra med ytterligere informasjon eller opplysninger rundt når forhandlingsmøtet vil bli avholdt, sier hun.

Hun legger til at arbeidsgiver har plikt til å delta i forhandlingene.

Foreløpig bundet til Brann

Barmens advokat, Eirik Monsen, ønsker ikke å uttale seg om hva Barmen ønsker å forhandle om, i møtet med Brann.

Oppsigelsen som er gitt Barmen har en oppsigelsestid som går ut over 31. august, som er sluttdatoen for overgangsviduet.

Dermed er han foreløpig bundet til Brann.

Kontrakten sier ikke noe om oppsigelsestid, men etter Arbeidsmiljøloven gjelder det en oppsigelsestid på minimum en måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned.

Mener Barmen hadde sentral rolle

Kristoffer Barmen signerte en ny fireårskontrakt med Brann så sent som i april.

Brann har begrunnet sparkingen av Barmen med at spilleren hadde en sentral rolle i den famøse festen på Brann stadion.

«En vesentlig del av begrunnelsen for at denne spilleren får en strengere reaksjon enn de spillerne som har mottatt skriftlig advarsel, er at Barmen blant annet hadde en sentral rolle i gjennomføringen av nachspielet», skriver Brann i sin pressemelding omkring sparkingen av Barmen.

Monsen har tidligere gjort det klart at hans klient er overrasket over Branns oppsigelse av Barmen.

– Jeg skal ikke gå inn på detaljer fra nachspielet, men han kjenner seg ikke igjen i anklagene mot seg og er tydeligvis ikke trodd på sin forklaring til klubben, har Monsen tidligere uttalt til TV 2.

Tolv spillere fra Brann deltok på nachspielet. I tillegg var det sju kvinner der.

Mikkel Andersen har selv valgt å terminere kontrakten med Brann. De ti andre spillerne har fått skriftlig advarsel etter nachspielet på Stadion.

I går erfarte TV 2 at Mathias Rasmussen har fått beskjed av Brann om å finne seg ny klubb. Årsaken skal være at Brann er misfornøyd med måten han har uttalt seg om nachspiel-skandalen på Stadion.