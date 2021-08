Horneland sier Rasmussen er ute av medisinske årsaker - legen sier at han kunne spilt

Mathias Rasmussen (23) er ikke i Branns kamptropp til helgen grunnet en injeksjon i kneet, sier Brann-trener Eirik Horneland. Klubbens lege sier imidlertid at Rasmussen kunne spilt.

Mathias Rasmussen var ikke på fredagens Brann-trening. Torsdag kunne TV 2 erfare at Rasmussen har fått beskjed av Brann om å finne seg en ny klubb.

Årsaken skal være at klubben skal være svært misfornøyd med måten Rasmussen har kommentert Brann-ledelsens håndtering av nachspiel-skandalen.

Brann-trener Eirik Horneland ønsker ikke å kommentere saken om klubbens beskjed til Rasmussen, men sier at grunnen til at Rasmussen ikke var med på fredagens trening var fordi han er skadet.

– Han har satt en injeksjon i kneet i dag, nå klokken 10, så håper vi at den er vellykket for hans del, sier Horneland til TV 2 og bekrefter at Rasmussen ikke er med til lørdagens kamp mot Haugesund.

– Nei, det kan han ikke, fordi han satte injeksjonen i dag, så er ikke han med til kampen i morgen.

– Jeg forholder meg til dem som er her, i dag er han ikke her på grunn av skadeproblematikk og injeksjonen i kneet. Hva som skjer utover det må du nesten snakke med sportslige leder om, la Horneland til.

Lege i Brann, Magnus Myntevik, sier imidlertid til TV 2 at Rasmussen kunne spilt lørdagens kamp mot Haugesund.

– Han spiller fint med dette, så det er optimalisering av kroppen hans. Han har spilt med det hittil. Det er en slimpose i kneet som irriterer. En vanlig enkel behandling som han har respondert på. Det er lett å fikse. Han har vært til behandling i dag der vi har brukt noen som er ekstremt god på ultralyd.

Rasmussen selv skriver til TV 2 i en tekstmelding at han har vært på behandling, men at han kunne spilt etter injeksjonen.

– Jeg har bare hatt en avtale hos en fysio i dag, så skal ta det med ro i et par dager. Kunne like gjerne få litt behandling av en miniskade når jeg ikke skal med i kamptroppen.

På spørsmål om han kunne spilt, svarer han «ja», etterfulgt av tommel opp.

– Ønsker at våre spillere ytrer seg

Branns sportssjef, Jimmi Nagel Jacobsen, sier at Rasmussens fravær ikke har noe med måten sørlendingen har uttalt seg i media på.

SPORTSSJEF: Jimmi Nagel Jacobsen. Foto: Marit Hommedal

– Mathias har fortsatt kontrakt med Brann og er ikke oppsagt på noen måte, så noen ytterligere kommentar til det, har jeg egentlig ikke. Hva vi drøfter med Mathias holder vi mellom oss, sier sportssjefen til TV 2 og legger til:

– Våre spillere må gjerne ytre seg og stå til rådighet, det ønsker vi at de gjør. Det har vi ikke noe problemer med. Det er klart, vi har også en krevende situasjon, noe som gjør at man skal også huske på hvilken situasjon klubben er i, men vi har ingen problem med at spillerne ytrer seg.

Brann spiller mot Haugesund klokken 20.00 på Brann Stadion lørdag.