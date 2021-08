Opphever krav om karantenehotell for reisende fra Spania

Kravet om karantenehotell oppheves for reisende fra Spania, Monaco og Andorra fra mandag.

Regjeringen innfører ingen nye innreiserestriksjoner eller karantenekrav denne uken. Men det gjøres noen endringer for enkelte land og regioner som gjelder fra natt til mandag.

På smittekartet har Spania, Monaco og Andorra gått fra mørkerødt til rødt. Det betyr at kravet om å tilbringe karanteneperioden på karantenehotell oppheves.

Øygruppen Balearene, som blant annet omfatter Mallorca, slipper nå også kravet om karantenehotell.

Hele Sverige rødt

For Danmark og Sverige gjøres det ingen endringer, det betyr at er det innreiserestriksjoner og karantenekrav for innreise fra alle regionene i begge landene. I Sverige er

Korsika, Kreta og en del andre greske øyer er fortsatt mørkerøde på kartet og har krav om karantenehotell.

Kypros og Storbritannia er også fortsatt mørkerøde.

Finsk region blir grønn

I Finland går én region fra oransje til grønn, nemlig Åland. Länsi-Pohja SVD er fortsatt grønt. Det betyr at det ikke er innreiserestriksjoner og karantenekrav for reisende som kommer herfra.

Dersom man kommer til Norge fra en oransje eller rød region, er kravet blant annet at man må i innreisekarantene. Dette gjelder imidlertid ikke fullvaksinerte eller de som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene. Når et land er mørkerødt, må en i tillegg gjennomføre deler av karantenen på karantenehotell.

Slik ser fargekartet ut nå:

Grønne land: Ungarn, Polen, Romania, Slovakia og Tsjekkia.

Oransje: Italia, San Marino, Vatikanstaten, Kroatia, Luxembourg, Slovenia, Østerrike, Latvia, Malta (endret fra rød) og Nederland (endret fra rød).

Røde: Portugal, Irland, Island, Hellas, Frankrike, Estland, Belgia, Litauen, Sveits, Liechtenstein, Bulgaria (endret fra oransje) og Tyskland (endret fra oransje).

Mørkerøde: Kypros og Storbritannia

Forlenger det globale reiserådet

Utenriksdepartementet forlenger reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenom EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det vil fortsatt bli gjort unntak for noen land og områder på EUs tredjelandsliste. Reiserådet gjelder til 1. oktober, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

– Vi er fortsatt ikke i en normalsituasjon. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner endrer seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Det er fortsatt ikke forsvarlig å oppheve det globale reiserådet på nåværende tidspunkt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.