Det norske bilmarkedet går gjennom store endringer. Mye handler om overgangen til elektrifiserte biler. Antallet elbiler og ladbare hybrider øker kraftig, mens biler med "bare" bensin eller dieselmotorer forsvinner.

En av dem som har blitt borte, er familie SUV-en Ford Edge. Da den ble introdusert i 2016, kom den som et nytt flaggskip for Ford her hjemme.

Ambisjonen var klar: Her skulle Ford stjele kunder fra premiummerkene, med en rommelig og velutstyrt SUV som lå godt under mange av konkurrentene i pris.

Et ganske tøft og særpreget design, 4x4 og bagasjerom på hele 610 liter var også en viktig del av pakken her. Alt dette fra litt over 600.000 kroner.

Ford Edge gjorde en ganske kortvarig visitt i det norske markedet, etter tre år var det slutt.

Starter på rundt 350.000 kroner

Bilen ble nok likevel aldri helt den suksessen Ford hadde håpet på, selv om den solgte brukbart i starten.

Edge forlot oss ganske diskret høsten 2019. Nå har ladbare Kuga, Explorer og ikke minst helelektriske Mustang Mach-E tatt over i stedet. Det betyr at du må ut på bruktmarkedet hvis du har lyst på en Edge.

Der er det til gjengjeld bra med biler å velge mellom, som regel rundt 30 eksemplarer. Prisene har falt en del i det siste og starter nå på rundt 350.000 kroner, for biler med normal kilometerstand. Du får typisk en 2016-modell som har rundet 100.000 kilometer til denne prisen.

Bakluka skjuler et stort bagasjerom, her får du med deg hele 610 liter.

Velkjørende og komfortabel

Hvis du beveger deg opp mot 400.000 kroner, snakker vi eksemplarer som har gått betydelig kortere, gjerne rundt 50.000-60.000 kilometer. For å bruke et velkjent begrep: Da er det mye bil igjen!

Under panseret finner vi en 2-liters dieselmotor på 210 hestekrefter. Det høres jo ganske solid ut, men noen racerbil er Edge på ingen måte. 0-100 km/t tar for eksempel 9,4 sekunder. Det sier nok sitt om at denne motoren ikke helt var siste skrik da den kom.

Til gjengjeld er bilen velkjørende og komfortabel. Støydempingen er også godkjent og her hjemme hadde Edge mye utstyr som standard. Ekstrautstyret var også mye rimeligere enn hos premiummerkene. Det gjør at de aller, aller fleste bilene du finner på bruktmarkedet er solid utstyrt.

Vignale-versjonen har litt ekstra pynt, uten at det betyr veldig mye for bruktbilprisene.

Ikke den hotteste på bruktmarkedet

Leter du litt, kan du også finne noen eksemplarer av toppmodellen Vignale. Her er Edge-merkene borte. Vignale ble opprinnelig lansert som mer et undermerke fra Ford enn et utstyrsnivå. Men når det kom til stykket, var forskjellene for små til at det egentlig ga noen mening. Det gjelder også på Edge.

Det utvendige designet er ganske særpreget. Innvendig ser det mer ordinært ut. I likhet med de øvrige Fordene fra denne tiden er det mye hard og svart plast her. På dette området matcher den ikke premiumbilene Ford gjerne ville konkurrere mot.

At Edge ikke er den hotteste bilen i bruktmarkedet nå, gjør at det absolutt er muligheter til å gjøre gode kjøp. Det gjelder ikke minst fra privatpersoner. Er du ute etter en slik bil, er det derfor viktig å skaffe seg en oversikt over det som ligger til salgs - og gjerne følge med på hvor fort bilene blir solgt. Det igjen gir en god indikator på hva som er «riktig» pris her.

Edge er bygget på samme plattform som blant andre Mondeo og S-Max, og vi kjenner også igjen veldig mye fra disse innvendig. Det er praktisk og funksjonelt, men noen særlig premiumfølelse er det ikke her.

Betale litt ekstra?

En god del Edge-eiere er nok også på vei over til storselgeren Mustang Mach-E. Da er det ikke uvanlig at man forsøker å selge privat først, før bilen eventuelt går til innbytte.

De eldste eksemplarene er altså 2016-modeller. Det betyr at de runder seks år i år, dermed er også nybilgarantien over. Dette gjelder også alle biler som har gått over 100.000 kilometer.

Som alltid er garanti et stort pluss når du kjøper bruktbil. Slik sett kan det være verdt å betale litt mer for en nyere bil, som fortsatt har garanti. Komplett servicehefte er også et must på en såpass ny bil som dette, samtidig som det er viktig å få dokumentert eventuelle reparasjoner.

