Norge har evakuert kvinneaktivister

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) har fått bekreftet at Luftforsvaret fikk evakuert flere kvinneaktivister fra Kabul før det ble stopp i evakueringen etter bombeattentatene torsdag.

De evakuerte kvinneaktivistene er ikke tilknyttet noen norske organisasjoner eller myndigheter, men har jobbet med kvinneprosjekt Norge har vært med på å støtte, ifølge opplysninger NOAS har fått.

Kvinnene skal ha blitt evakuert med Forvarets fly til Tiblisi i Georgia går, og det skal pågå en prosess for å få dem til Norge.

– Dette er prisverdig av regjeringen. De fortjener honnør etter at det gikk tregt i starten med å evakuere personer med behov for beskyttelse som ikke er tilknyttet Norge, sier generalsekretær Pål Nesse i NOAS til TV 2.

Han mener det er rimelig at Norge, som har svært svært engasjert i kvinnenes utsatte situasjon i Afghanistan, tar i mot kvinneaktivister.

– Det er godt å høre at det skjer, sier Nesse.

Han har stor forståelse for at regjeringen stanset evakueringen etter bombeattentatene i Kabul torsdag, men mener det er svært viktig at Norge så snart som mulig gjenoppretter en tilstedeværelse i Kabul.

– Vi må fortsette å redde flere av de som er i fare, sier Nesse.

Asylsøknader

Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber nå for fullt med å utrede hva slags oppholdsgrunnlag til evakuerte skal få.

De fleste vil få status som overføringsflyktninger, mens andre vil få innvilget asyl eller familiegjenforening i Norge.

Det har foreløpig ikke vært mulig å få tall på hvor mange det er som søker asyl, verken fra UDI eller justisdepartementet.

Men TV 2 får bekreftet at det opprettes asylsaker og at behandlingene av asylsøknader med undersøkelse av beskyttelsesbehov, sikkerhetssjekk og identitetsavklaring er i gang.

Er i karantene

Statsminister Erna Solberg har opplyst at Norge de siste dagene har evakuert rundt 1.100 personer fra Afghanistan. Det siste flyet er ventet å lande på Gardermoen fredag ettermiddag.

TV 2 har tidligere fått bekreftet at evakuerte med tilknytning til den norske ambassaden i Kabul og deres familier er plassert i korona-karantene på Nasjonalt Ankomstsenter på Råde. Andre er innlosjert på mottakssenteret Oslofjord Convention Center i Sandefjord, som har 2400 plasser avsatt til karantenehotell.

Blant dem som har kommet til Norge er det rundt 400 norske borgere og personer med tilknytning til Norge, i tillegg kommer lokalt ansatte afghanere og deres familier, og en gruppe personer som har tilknytning Forsvaret.



Norge har også gitt assistert utreise til andre afghanske borgere som har spesielt behov for beskyttelse, opplyser utenriksdepartementet.