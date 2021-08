Til sykehus med alvorlige skader etter at bil kjørte inn i konteiner

Ulykken skal ha skjedd på Osloveien i Vestby. Politiet fikk melding om hendelsen 11.53.

Meldingen gikk da på at en enslig bil hadde kjørt av veien og inn i en konteiner.

– Fører er våken, men skadd, skrev politiet på Twitter.

Litt over halv ett fredag ettermiddag skriver politiet at mannen har alvorlige hodeskader og at han er flydd til sykehus i luftambulanse.

Den skadde er en mann i 40-årene.

Artikkelen oppdateres!