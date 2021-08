Klart for gigantduell - eksperten holder Norge som favoritt

Slovenia må vinne. Det bør også Norge gjøre. I hovedrollene er to store NHL-profiler - som begge er i Norge for å ta sitt land til OL.

Fredag 27. august kl. 20.30: Norge - Slovenia (TV 2 Zebra/TV 2 Play)

Sør-Korea sjokkerte Norge torsdag kveld, men det norske laget våknet og vant til slutt åpningskampen i OL-kvalifiseringen komfortabelt.

For Slovenia derimot var nok håpet om OL-plass i ferd med å slokne allerede etter første periode i åpningskampen. Et effektivt dansk lag ledet 3-0.

Slovenerne kjempet seg imidlertid tilbake i kampen og ga danskene skikkelig kamp, men det endte med tap.

Dermed er premisset klart: Hvis Norge slår Slovenia fredag kveld, blir det søndagens kamp mot Danmark en kvalifiseringsfinale. Vinneren vil ta seg til OL i Beijing.

Gigantmøte

Anže Kopitar og Mats Zuccarello er de to spillerne det snakkes om før kveldens kamp.

Før kvalifiseringen rangerte TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel de som nummer en og to i sin rangering over de største profilene som skulle delta i kvalifiseringen.

Kopitar som nummer én. Zuccarello som nummer to.

Til TV 2 Sporten la ikke den norske stjernen skjul på at Kopitar ville bli en utfordring for det norske laget.

– Han er en av de største stjernene i NHL. Han er god på alt. Han har god størrelse, et godt blikk og et bra skudd. Slovenia er heldige der, for å si det sånn, sa Zuccarello.

Kopitar er kaptein i Los Angeles King. Han har spilt 16 år i California-klubben. I 2014 vant han Stanley Cup for andre gang. Det skjedde etter finaleseier over New York Rangers - med Zuccarello.

Kopitar har blitt tatt ut på NHLs All Star lag hele fem ganger. På 16 sesonger i NHL har han nådd akkurat 1000 målpoeng.

– Han har vært en dominerende spiller i NHL siden han kom til ligaen i 06/07-sesongen. Så han er naturligvis en veldig, veldig god spiller, men som flere av de norske spillerne var inne på etter matchen i går, så er Kopitar bare en spiller, Slovenia har flere andre gode spillere som vi må se opp for i kveldens kamp, sier Hoel.

TILBAKE: Mats Zuccarello spilte torsdag sin første landskamp for det norske landslaget siden 2016. Foto: Erik Johansen / NTB

Også Zuccarello har mye å vise til fra sin tid i verdens beste ishockeyliga.

Gjennom ni sesonger i New York Rangers opparbeidet Zuccarello seg heltestatus i en av verdens største klubber.

– Zuccarello har fortsatt å levere varene i både Dallas Stars og nå i Minnesota Wild. Han har en evne til å se spillet som få andre spillere i verden, og kan gjøre magiske ting utpå isen. Han løfter alltid de han spiller sammen med opp på et bedre nivå. Denne helgen er Norge helt avhengig at han leverer på toppnivå for å ta oss til OL, uttalte Hoel før kvalifiseringen.

OPTIMIST: TV2s ishockeyekspert har tro på at det norske laget vinner fredagens kamp. Foto: Espen Solli

Tror Norge vinner

Ishockeyeksperten tror fredagens kampbilde vil bli annerledes enn hva det var mot Sør-Korea torsdag.

– I dag venter et helt annet kampbilde enn mot Sør-Korea. Slovenia har et helt annet ønske om å spille offensiv hockey og sette Norge under press. Slovenia viste i siste halvdel av gårsdagens kamp mot Danmark at de er et godt lag med ambisjoner om å gå til OL, sier Hoel.

Også den norske landslagstreneren Petter Thoresen forventer et annet kampbilde.

– Det er et veldig bra lag. De var vel så gode som Danmark i to perioder torsdag. De presser hardt. Det tror jeg passer oss bra, sa treneren under den digitale pressekonferansen etter kampen mot Sør-Korea.

Hoel tror i likhet med Thoresen at et kampbilde med Slovenia som vil angripe mye vil passe Norge godt. Eksperten forventer at det vil åpne seg mer rom og større muligheter for overganger enn hva som var tilfelle mot sørkoreanerne.

– Jeg holder Norge som en liten favoritt til kampen i kveld, sier han.

Skadet veteran

Under torsdagens åpningskamp var ikke Patrick Thoresen med. 37-åringen som fortsatt er blant de beste spillerne i det norske laget, er usikker til fredagens kamp.

– Det er ganske alvorlig, men vi håper at han kan spille så raskt som mulig. Vi vet ikke om han rekker morgendagens kamp. Hadde han spilt i dag ville det forverret situasjonen, svarte landslagstreneren på spørsmål om hvor alvorlig sønnens skade er, på pressekonferansen etter kampen.

Han ville ikke si hva slags skade det er snakk om, men opplyste om at det er en ny skade og ikke noe 37-åringen har kjent på tidligere.

– Forhåpentligvis blir Thoresen meldt klar til kveldens kamp. Han er en viktig brikke i dette norske laget og sjansene for å gå til OL er større med han på laget. Når det er sagt, gjorde Sondre Olden en god figur i førsterekka med Zuccarello og Mathias Trettenes i går. Det er ingen grunn til at den rekka ikke kan prestere godt i dag igjen, sier Hoel.

Sendeplan for de resterende kampene:

Fredag 27. august kl. 16.55: Danmark - Korea (TV 2 Sport 1/TV 2 Play)

Søndag 29. august kl. 11.55: Slovenia - Korea (TV 2 Sport 1/TV 2 Play)

Søndag 29. august kl. 15.30: Norge - Danmark (TV 2 Zebra/TV 2 Play)