FHI: – Vi har noen avgjørende uker foran oss

– Fordi mange enda ikke fullvaksinert og at den ikke gir 100 prosent beskyttelse, må ikke smitten bli for høy, sier helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse fredag.

Kapasiteten på smittespring i kommunene er sprengt, og Høie sier at tallene ikke må bli for høye.

– Vi må fortsette å holde en meters avstand i det offentlige rom, det gjelder de som har fått en, to eller ingen doser, sier Høie.

ALVORLIG: Helseminister Bent Høie kom med bønn til uvaksinerte på fredagens pressekonferanse. Foto: Ali Zare / NTB

Plan om gjenåpning

Høie sier at de planlegger videre gjenåpning når alle har fått tilbud om vaksine.

– Regjeringen vil snart ta en beslutning om videre gjenåpning, sier Høie.

Høie sier at målet er å få ned smittetallene før en videre gjenåpning. Men han sier at man også ser på dødsfall, antall innlagte og vaksinasjonstakten.

Han understreker at situasjonen kan endre seg, og at det er «data og ikke dato» som gjelder.

Men for å gjenåpne, må flere vaksinere seg. Han sier at gjenåpningen kan bli forsinket dersom flere ikke vaksinerer seg.

– Vi er i rute når det gjelder vaksiner. Det som er avgjørende er at folk vaksinerer seg, sier han.

Vaksineringen går tregere blant de i 20-årene. I noen kommuner går vaksineringen sakte fordi unge mennesker ikke møter til time.

– Vaksineringsgraden bør bli enda bedre om vi skal hindre utbrudd og flere syke, sier Høie.

Målet er at mer enn 90 prosent at alle under 45 år skal bli vaksinert. Blant de unge har under 80 prosent fått første dose.

God beskyttelse

Ifølge FHI er det sannsynlig at personer som har gjennomgått koronasykdom, har god beskyttelse i minst tolv måneder.

Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom i Norge, får nå unntak fra smittekarantene i 12 måneder, opplyser regjeringen.

Koronasertifikatet til innenlands bruk oppdateres slik at det er grønt i 12 måneder etter gjennomgått covid-19-sykdom.

I forkant av pressekonferansen ble det kjent at Helsedirektoratet ber kommuner prioritere vaksinasjon fremfor smittesporing ved kapasitetesproblemer.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at de i dag sender et brev til kommunene om at de kan be om bistand fra nasjonalt helsepersonell eller nabokommuner dersom kapasiteten er sprengt.

VARSLE: Helsedirektør Bjørn Guldvog råder folk til å varsle sine nærkontakter selv hvis man er smittet. Det hjelper kommunene, sier han. Foto: Berit Roald / NTB

Mange kommuner har kapasitetproblemer med smittesporing og testing.

– Det at voksne tester seg, bidrar til at smittetrykket går ned. Mindre smitte blant de voksne bidrar til mindre smitte blant barn og behov for mindre tiltak blant barn og i utdanningsinstitusjoner, sier Guldvog.

– Vær tålmodig med kommunen din, de jobber på spreng. Det aller viktigste er å benytte å vaksinere seg. Det er veien ut av pandemien, sier helsedirektøren videre.

FHI og Helsedirektoratet anbefaler folk å selv varsle nærkontakter, noe som hjelper kommunene.

Alvorlig smitteøkning

Det er flere smittede per dag nå enn i løpet av juli.

– Så fort har det gått, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI.

Vi har hatt et stabilt og lavt antall smittede som har blitt så syke at de legges inn, sier Stoltenberg videre.

Hun sier at det de alvorlig syke de særlig følger med på nå.

– Epidemien har blitt mindre farlig blant de som er vaksinert. Det bidrar til å dempe smitten, sier Stoltenberg.

– Likevel mener vi at denne smitteøkningen er alvorlig. Det vil først og fremst ramme en del mennesker som kan bli alvorlig syke. Hvis smittespredningen blir rask og høy, vil den spre seg til store deler av befolkningen i flere aldersgrupper. Derfor må vi ta det alvorlig nå, sier Stoltenberg.

Hun oppfordrer folk til å vaksinere seg, som er veien ut av pandemien.

– Vi har noen avgjørende uker foran oss, sier Stoltenberg.