Se Forsvarets egne bilder fra Afghanistan-evakueringen

Evakueringsjobben i Kabul tok en dramatisk vending torsdag kveld da to selvmordsbombere angrep like utenfor murene til den internasjonale flyplassen i Kabul. Dramatikken og den svært vanskelige sikkerhetssituasjonen har gjort at operasjonen er avsluttet.

Fredag offentliggjør Forsvaret noen av sine egne bilder fra evakueringsarbeidet de har vært med på de siste ukene.

Norge har evakuert 1098 personer fra landet, fordelt på 13 flyvninger. Veldig mange av de evakuerte er barn med familie. Det siste flyet med evakuerte er forventet på Gardermoen fredag ettermiddag.

35 soldater og et C-130J Hercules transportfly fra luftforsvaret har bidratt med taktisk transportstøtte ut og inn av Kabul. Foto: Forsvaret

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide beklager nå at Norge ikke kunne hjelpe alle som ba om det.

– Vi beklager at det ikke var mulig å hjelpe alle som ønsket det i denne omgang uttalte Søreide fredag morgen.

UD understreker at de fortsatt vil forsøke å bistå norske borgere som befinner seg i Afghanistan.

Luftforsvaret bidrar med 35 personell og et Hercules transportfly i evakueringsarbeidet. I tillegg opprettet Forsvaret siste helg en norsk styrke på rundt 50 soldater fra Hæren. Styrken har base i Tbilisi i Georgia og fungerer som transittstasjon til og fra Kabul.

Disse soldatene bistår og ivaretar evakuerte barn og voksne, som kommer til transittstasjonen. Nestkommanderende i den norske Task Force Tiblisi, Frans Philip Van Hoek, forteller til TV 2 at det er svært sterke inntrykk på senteret.

– Mange er utslitte og dehydrert, og vi vet ikke hvor lang reise de har hatt før de kommer hit.

– Men vi opplever er at alle som kommer hit har en viss avslappet sinnsstemning og er glade for å ha kommet et skritt lenger, sier van Hoek til TV 2.

Etter at Taliban tok makten i landet 15. august, har Forsvaret støttet Utenriksdepartementet med å få evakuert nordmenn og sivile ut av Afghanistan.

Dokumenterer arbeidet

Oberstløytnant og talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, Ivar Moen, sier til NRK, som først omtalte saken, at det er viktig for dem å dokumentere arbeidet de gjør.

Dette C-130 Herkulesflyet har fraktet evakuerte ut av Afghanistan. Foto: Forsvaret

– Det er både for å underbygge det vi sier, men ikke minst også å få en forståelse for de forholdene vi jobber under. Det er helt naturlig for oss å ha et ønske om å dokumentere og forklare, uttaler Moen.

Situasjonen på flyplassen er kaotisk. Titusener av mennesker som ønsker å bli evakuert fra landet har den siste uken samlet seg utenfor den internasjonale flyplassen.

Mange drepte

Torsdag ble minst 108 personer drept da to selvmordsbombere terrorgruppen IS-K, gikk til angrep. Av disse var 13 amerikanske soldater.

De reelle dødstallene kan være betydelig høyere. Enkelte medier melder at 170 personer er drept. De fleste av dem er ikke identifisert ennå.

Alle de norske soldatene på flyplassen er i god behold.

Det norske feltsykehuset i Kabul har behandlet rundt 50 skadde personer etter torsdagens eksplosjoner i den afghanske hovedstaden.

Det sier talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Ivar Moen, til Forsvarets forum fredag.

– Feltsykehuset har fått inn rundt 50 skadde etter torsdagens hendelser. Det er både sivile og militære blant de skadde ved sykehuset, sier Moen.

Det er fortsatt ikke klart når det norske personellet ved feltsykehuset vil evakueres fra Kabul, men det er ventet at de vil bli blant de siste som trekkes ut.

Det er rundt 30 norske personer knyttet til det militære feltsykehuset.

Taliban har ikke tillatt noen utsettelse av fristen som er satt til tirsdag 31. august.