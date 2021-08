– Dette vil gi kreftpasienter et annet liv

Den to år gamle hunden Molly gir mye glede og turselskap i hverdagen til Kristin Moe.

– Hver morgen går vi lange turer og så trener jeg for det er viktig for meg å være i aktivitet, sier 66-åringen har brystkreft med spredning.

– Når du får vite at du har kreft, det er som selve definisjonen av kaos. Tusen tanker går gjennom hodet, dør jeg i morgen, om en uke, forteller den tidligere direktøren i Forbrukerrådet og programlederen om sjokket hun fikk for åtte år siden da sykdommen ble påvist.

Hun har vært gjennom mange runder med strålebehandling og operasjoner. Men har også vært opptatt av å få hjelp og informasjon også etter de mange sykehusoppholdene.

– For meg som pasient har jeg opplevd å ikke bli informert og at du ikke vet hva du skal etterspørre eller hvilke muligheter du har underveis.

Kreftkoordinator

Løsningen for Kristin ble kreftkoordinator Helle i bydelen som har kommet hjem til henne, fortalt om og organisert tilgang på hjelpemidler, opptrening og støttetilbud.

– Da jeg ikke fikk til å sykle tipset hun meg om en mer balansert sykkel med tre hjul og nå ser hun på om jeg kan få fysioterapi knyttet til bivirkninger av behandlingen, forteller Moe om hva slags bistand hun har fått.

MANGE OPPGAVER: Kreftkoordinator Helle Christensen som er ansatt som 1 av 2 i stillingen i Frogner bydel på hjemmebesøk hos Kristin Moe Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Nå vil regjeringen sikre lik oppfølging etter kreftbehandling for alle kreftpasienter.

– Vi ønsker å skape den samme tryggheten underveis og etter behandlingen, som de nå har i inngangen til behandlingene. For det er mange spørsmål og usikkerhet som for eksempel dukker opp i form av problemer og bivikninger fra behandlingen. Det å da få hjelp og særlig å vite hvor hjelpen er det skaper trygghet og stabilitet, sier helseministere Bent Høie som peker på at kreftkoordinatorer i kommunene spiller en viktig rolle i pakkeforløpene.

– Vi ser at de kommunene som har kreftkoordinator lykkes veldig godt i dag, men utfordringen er jo at det er tilfeldig hvem som finner disse nøkkelpersonene. Det vil dette pakkeforløpet rydde opp i, sier Høie som er åpen for at kommunene selv kan velge om de vil bruke kreftkoordinator eller annet personell til organiseringen.

PAKKEFORLØP: Helseminister Bent Høie vil innføre standardiserte opplegg for kreftpasienter også hjem fra sykehuset. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Liv som skal leves

– Det at dette nå settes i system og får en struktur så blir det et helt annet liv for kreftpasienter. For det viktigste er at hjelpen dukker opp av seg selv uten at man skal måtte lete den frem, sier Moe som fortsetter kampen mot sykdommen.

– Jeg har masse liv som skal leves og jeg håper jeg kan være tilstede lengst mulig , særlig i sønnen min sitt liv, sier Moe.