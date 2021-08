Kia Sportage er en bilmodell med lange tradisjoner. Den debuterte tilbake i 1993, da Kia var noe ganske annet enn dagens selskap.

Første generasjon Sportage var i stor grad basert på teknologi lånt fra Mazda. Bilen var enkel og ujålete og oppnådde også brukbar suksess i Norge.

Kia var tidlig ute med kompakt SUV og Sportage hadde også en betydelig prisfordel sammenlignet med mange av konkurrentene.

Salget tok for alvor av med tredje generasjon i 2010. Det var en bil som blant annet fikk mye skryt for designet og som fikk mange norske kjøpere til å vurdere en Kia for første gang.

Da hadde de også vært gjennom svært tøffe tider. Kia måtte slå seg konkurs i 1997 og ble så overtatt av Hyundai, de to er i dag i tett allianse.

Slik startet det, dette er første generasjon Kia Sportage.

De første skissene

Fjerde generasjon har hatt det tøffere i Norge. Mangel på elektrifiserte drivlinjer har gjort det krevende overfor konkurrentene. I tillegg har veldig mye handlet om elbil hos Kia her hjemme, med elektriske utgaver av både Soul og Niro. De to har tatt veldig mye av fokuset både hos kunder og forhandlere.

Nå er det straks klart for en ny og femte generasjon Sportage. Og ikke overraskende får den en nyhet som bør kunne bidra til økt salg i Norge. Nå kommer nemlig Sportage også som ladbar hybrid.

Kia har akkurat vist de første, offisielle skissene av bilen. Den digitale lanseringen er heller ikke langt unna, den skjer onsdag 1. september.

Skarpe og sporty linjer, så gjenstår det å se hvor nedtonet det blir på "ferdig bil.

«Ferdig bil» kan bli noe annet

Kias nye designspråk skal definere utseendet for nye Sportage, som får en mer kompakt og sportslig profil. Skissene viser en aggresiv front med en stor, svart grill som fyller hele bilens bredde. En ny tolkning av Kias ikoniske tigernesegrill kombineres med bumerang-formede LED-kjørelys og LED Matrix-hovedlykter.

Bak møtes kraftige og brede skulderlinjer med kjørelys, flankert av den nye Kia-logoen.

Her er det nok også verdt å legge til at "ferdig" bil som regel skiller seg ganske betydelig fra skisser som dette. Blant annet blir hjulene mindre og de mest dramatiske linjene tones ned, ofte kraftig.

Ikke overraskende er det høy skjermfaktor i interiøret.

Må vente på den ladbare

Dette ser vi hos de fleste merker, og Kia er absolutt ikke noe unntak. Tvert imot, de har noen biler bak seg der det ferdige resultatet rett og slett har virket litt puslete, i forhold til det vi har fått se i forkant.

Etter premieren 1. september skal det gå fort. Femte generasjon Sportage skal bli tilgjengelig for europeiske kunder senere i høst. Vi må imidlertid vente litt lenger på det som soleklart blir den mest interessante modellen i Norge. Den ladbare hybriden kommer nemlig litt senere, nærmere bestemt første kvartal neste år.

Ladbar hybrid bør kunne gi Kia Sportage et lite salgscomeback i Norge, selv om de fleste kundene i denne klassen nå velger ren elbil.

