Pogba til TV 2: – En grunn til at Solskjær er manager

Paul Pogba er tydelig på at han trives svært godt under Ole Gunnar Solskjær, men hvor lenge franskmannen blir værende i Manchester United er fortsatt usikkert.

Overgangsryktene rundt Manchester United florer i disse dager, men for de som følger klubben tett er det et spørsmål som er vel så interessant: Hvor lenge blir Paul Pogba værende på Old Trafford?

Midtbanestjernen, som har en kontrakt som løper ut neste sommer, har hatt en fantastisk start på sesongen. Fem målgivende pasninger er status etter to runder, det har ingen i Premier League-historien klart før ham.

– Jeg er fornøyd. For å være ærlig så er jeg glad for at jeg føler meg bra. Jeg er frisk, jeg har ingen skader og jeg er lykkelig, selv om jeg hadde foretrukket å vinne forrige kamp. Alt handler om å vinne. Nå har vi én seier og én uavgjort. Forhåpentligvis kan vi vinne den neste sånn at vi står med sju av ni mulige poeng, sier en smilende Pogba til TV 2.

Men der Pogba smiler, er mange Manchester United-supportere bekymret for hva som skjer med franskmannen etter inneværende sesong. Ole Gunnar Solskjær er i alle fall klar på hva han ønsker.

– Jeg vil jo ha de beste spillerne her, selvfølgelig, det gir oss en større sjanse til å vinne noe. Men det er ikke i mine hender, for å si det sånn. Jeg gjør det jeg kan med de som er her, og jeg snakker veldig godt, åpent og ærlig med Paul hele tiden, sa Solskjær til TV 2 tidligere i måneden.

– En grunn til at Solskjær er manager

Og den dialogen virker å være gjensidig, skal vi tro en Pogba som kun har gode ting å si om sin norske manager.

– For å være ærlig har jeg kjent Ole lenge og vi har alltid hatt et godt forhold, og han er god med alle de andre spillerne også. Han var her som spiller, så han kjenner klubben veldig bra. Det har vært veldig bra siden han kom inn, sier Pogba, før han fortsetter:

– Hans styrke er kanskje at han forstår spillerne, for han har vært spiller selv. Han forstår spillerne. Han skjønner når vi kanskje trenger hvile og han vet hvordan han skal snakke med spillerne. Jeg tror det er hans styrke.

Selv om det foreløpig ikke har blitt noen titler på Old Trafford i løpet av Solskjær-æraen, er den franske landslagsstjernen overbevist om at nordmannen er mannen som kan bringe trofeer tilbake til den røde delen av Manchester.

– Ja, det er helt sikkert. Han er her og det er en grunn til at han er manager for denne klubben, det vet både han og spillerne. Han har blitt valgt siden han har ferdighetene til å klare det, og han er i en posisjon der han kan klare det, det er helt sikkert, sier Pogba bestemt.

Kontraktsforslag

Men om det blir jubel med eller uten Paul Pogba på laget er foreløpig usikkert. 28-åringen har blitt tilbudt en ny avtale som etter sigende vil gjøre han til klubbens best betalte spiller, men foreløpig har signaturen til franskmannen uteblitt.

– Det er alltid spekulasjoner med Paul. Han er den samme gutten. Han kommer hit og gjør sitt beste, så får klubben og hans representanter snakke sammen og forhåpentligvis bli enig om hva som skjer, sier Solskjær.

Hovedpersonen selv er ordknapp rundt sin egen framtid på Old Trafford, men han legger ikke skjul på at han trives svært godt i Manchester om dagen.

– For å være ærlig er jeg veldig lykkelig, jeg koser meg. Premier League er tilbake, jeg spiller fotball igjen etter en fin ferie, så det er veldig, veldig bra, sier Pogba, som nå er ute etter å revansjere fjoråret, som endte med et finaletap i Europa League.

– Når man kommer til en finale og taper, er det alltid veldig smertefullt. Nå er vi sulten etter å gjøre det bedre enn forrige sesong og vi ønsker å vinne et trofe, sier han.

Enorm forskjell

Og at det er en innbitt Pogba som har entret banen denne sesongen, har vært godt synlig de første kampene. Etter fire målgivende pasninger i åpningskampen mot Leeds, fulgte han opp med en ny borte mot Southampton. Selv beskriver Pogba årsaken til den gode formen på denne måten:

– Det er en enorm forskjell (fra forrige sesong). Forrige sesong hadde jeg korona og ingen sesongoppkjøring, så det tok lang tid å komme tilbake i form. Denne sesongen har jeg trent, jeg har hatt en bra oppkjøring og jeg har vært frisk. Jeg har ikke hatt korona, så jeg har hatt tid til å forberede meg selv for denne sesongen. Jeg føler meg mye bedre og det utgjør en enorm forskjell fysisk, forklarer han.

I tillegg innrømmer midtbaneeleganten at han får et ekstra «kick» av å ha supporterne tilbake på tribunen.

– Det er vakkert å se fansen på tribunen, å høre dem og føle dem. Det gir en glede på stadion og det gir laget en ekstra dytt. Det er flott å ha dem tilbake, sier han.

– Det sterkeste laget jeg har spilt for

Det er imidlertid ikke bare fansen som utgjør en forskjell for årets Manchester United-utgave. I sommer har klubben sikret seg stjernespillerne Jadon Sancho og Raphaël Varane, sistnevnte kjenner Pogba svært godt fra det franske landslaget.

– Raphaël har vært i Real Madrid, han har erfaring, han har vunnet trofeer og han har spilt med topp, topp spillere. Han har masse erfaring og er veldig moden for sin alder. Jadon er en engelsk spiller som kommer tilbake til Manchester, og til den rette Manchester-klubben denne gangen, gliser Pogba, før han fortsetter:

– Hans ferdigheter og kvaliteten med ballen kan utgjøre forskjellen på banen. Det er flott for oss å ha de to, men viktigst av alt er at de er topp mennesker og gode gutter, det er alltid bra for gruppa.

– Er dette det sterkeste Manchester United-laget du har spilt for?

– Det sterkeste... det har alltid vært sterke Manchester United-lag, men dette er definitivt det sterkeste, svarer Pogba etter litt betenkningstid.

Nå mener Solskjærs nummer seks at det er på tide å ha noe å vise til.

– Det er åpenbart i denne klubbens DNA å vinne trofeer. Men jeg tror vi bare må være oss selv, spille vår fotball og så vil alt komme naturlig. Vi har det i tankene, men vi må fokusere på å spille bra og gjøre de rette tingene, da tror jeg ting vil komme av seg selv, sier han og legger til:

– Vi har et sterkt lag som kan bli mestre. Vi vet hvor hardt det er, men vi skal gjøre vårt beste for å løfte trofeet denne sesongen.

