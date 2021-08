Helsemyndighetene: Beskyttelsen etter koronasykdom varer i minst ett år

Saken oppdateres.

Det skriver Helsedirektoratet og FHI i et faglig grunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet publisert fredag.

Det er kunnskap om immunresponsen etter gjennomgått infeksjon som gjør at helsemyndighetene trekker konklusjonen om at beskyttelsen etter gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2 sannsynligvis er god i minst tolv måneder.

Innreisekarantenen består

Som følge av at man er beskyttet i ett år, anbefaler etatene å endre varigheten på unntak fra smittekarantene etter infeksjon fra seks til tolv måneder, og at det samme bør gjelde for varigheten av gyldig koronasertifikat for innenlandsbruk.

FHI og Helsedirektoratet anbefaler imidlertid ikke å endre varigheten på unntak fra innreisekarantene på samme måte. Årsaken er den klare EU-forordningen om at koronasertifikatet er gyldig i 180 dager.

Om regjeringen ender på samme konklusjon blir klart på en pressekonferanse fredag klokka 12.00.



Én liten gruppe

62 prosent av alle som har gjennomgått koronasykdom de siste ti månedene, har fått vaksine og er betraktes dermed som fullvaksinerte.

Cirka 9000 personer som har gjennomgått koronasykdom for mer enn seks måneder siden har ikke fått en vaksinedose, ifølge FHI.

Det er usikkert for FHI hvor mange personer som vil ha nytte av at unntaket fra karantene forlenges til tolv måneder etter infeksjon.

Etatene vurderer at et forlenges unntak fra karantene etter gjennomgått covid-19-sykdom hovedsakelig vil gjelde for barn og en liten gruppe uvaksinerte voksne.