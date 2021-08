Vitne reagerte på mann med madrass like ved huset

En nabo av ekteparet Hagen forteller at hun bet seg merke i tre menn som ved minst to anledninger befant seg på gangstien ved huset i tiden før Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Vitnet, som TV 2 har valgt å kalle for Kristine, bor like ved ekteparet Hagens hus. Hun er tidligere avhørt av politiet om observasjoner i nabolaget, men har ikke tidligere snakket med pressen om saken.

Nå har hun valgt å stille opp den nye dokumentarserien «Forsvinningen på Lørenskog» på TV 2.

Det er fortsatt flere ubesvarte spørsmål knyttet til hva som skjedde i og rundt Sloraveien 4 i tiden før Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

SAVNET: Tom og Anne-Elisabeth Hagen hadde vært gift i 49 år og seks dager da hun forsvant. Foto: Privat

Saken ble holdt hemmelig av politiet i ti uker fordi de fryktet at Anne-Elisabeth Hagen (68) ville bli drept av kidnappere dersom det ble offentlig kjent at Tom Hagen (71) hadde kontaktet politiet for å få hjelp – stikk i strid med beskjeden i trusselbrevet.

Følte seg spanet på

Innledningsvis hadde politiet en teori om at Tom Hagen ble overvåket i tiden forut for forsvinningen 31. oktober i 2018, blant annet med bakgrunn i de såkalte «Futurum-mennene» som gikk utenfor Hagens arbeidsplass samme morgen som forsvinningen.

Tom Hagen har overfor politiet selv gitt uttrykk for at noen kan ha fulgt med på ham før forsvinningen.

Han har blant annet sagt til politiet at det er «en kjensgjerning» at han har blitt spanet på. Han har også merket seg enkelte biler og ukjente personer som har beveget seg både ved huset og arbeidsplassen hans.

Etter halvannet års etterforskning valgte imidlertid politiet å sikte Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap.

De ga uttrykk for at saken bar preg av en tydelig og planlagt villedning og at det aldri har funnet sted noen kidnapping.

Imidlertid holdt ikke bevisene. Eidsivating lagmannsrett mente at det ikke var skjellig grunn til drapsmistanken.

Flere teorier

Naboen Kristine bor i en av blokkene like ved eneboligen i Sloraveien 4. Fra leiligheten ser hun ned på gangveien som går på baksiden Hagens hus.

Kristine forteller at hun i løpet av sommeren eller muligens høsten 2018 gjorde noen observasjoner hun har bitt seg merke i. Kristine har ikke klart å datofeste observasjonene, utover at hun er sikker på at det var før forsvinningen.

I skogholtet er det en kolle eller et høydedrag. Herfra ser man ned på tomta til Hagen.

– Tidlig en morgen så jeg en mann som kom gående ned derfra med en madrass eller et underlag. Deretter møtte han to andre ved et tre på gangstien, sier Kristine og forteller at trioen hadde en samtale på stien før de gikk.

VITNE: Kvinnen, som bor like ved Sloraveien 4, ønsker ikke at navnet hennes brukes, men hun forteller om noen observasjoner hun gjorde forut for forsvinningen. Foto: TV 2

Skjedde igjen

Naboen husker at hun reagerte og tenkte «jøss, er det noen som har sovet her ute?».

Kristine sier at episoden gjentok seg minst én gang, men at det trolig var en dag mellom første og andre gangen hun observerte en mann med madrass som møtte to menn på stien.

Hun mener det var de samme tre mennene begge gangene.

– Jeg vet ikke om mannen som bar på madrassen eller underlaget hadde sovet der, men han kom i hvert fall ned derfra tidlig om morgenen begge gangene, forklarer hun.

Politiet har ikke ønsket å kommentere spørsmål fra TV 2 om hvor god kontroll de har på det som skjedde i og rundt huset i tiden før og på selve forsvinningsdagen.

Ikke funnet ukjent bil

Det er ikke kjent for TV 2 om politiet har hørt om observasjoner som ligner på det Kristine forteller.

Ei heller om det finnes andre observasjoner som kan støtte opp om det Tom Hagen tidligere har sagt, nemlig at han har følt seg overvåket forut for konas forsvinning.

Øst politidistrikt bekrefter imidlertid at den såkalte 08.56-bilen fortsatt ikke er identifisert.

TV 2 har kontaktet Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden. Han har ingen kommentarer til denne saken og til spørsmål knyttet til Kristines observasjoner.

Ståle Kihle, bistandsadvokaten til ekteparet Hagens barn, har ikke besvart TV 2s henvendelse om saken.

«Forsvinningen på Lørenskog» vises på TV 2 klokken 22.10 søndag kveld, og på TV 2 Play.