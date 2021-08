Breivik får behandlet prøveløslatelse i retten

– Påtalemyndigheten har nå vurdert at de ikke samtykker i prøveløslatelse, og mener at vilkårene for å holde ham i lukket anstalt fortsatt er til stede. Breivik ønsker at jeg skal argumentere så godt som mulig for hans prøveløslatelse, sier Breiviks forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til VG.

Overfor TV 2 sier advokaten at terroristen har rett til å å begjære seg prøveløslatt fordi han har sonet minstetiden av forvaringsdommen.

– Hvordan vil du argumentere for å få ham prøveløslatt?

– Det er litt tidlig å si, men han har helt klare argumenter ut fra sin egen oppfatning av situasjonen. Det vil være mitt utgangspunkt, sier Storrvik.

FORSVARER: Den erfarne forsvarsadvokaten Øystein Storrvik tok over som Anders Behring Breiviks forsvarer i 2015. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Varsler nytt søksmål

– Hvor realistisk er det å lykkes med få ham prøveløslatt?

– Nå er saken i gang, og jeg vil egentlig bare henvise til rettens beslutning. Jeg skal argumentere så godt jeg kan ut fra hans ståsted, sier advokaten og legger til:

– Men det er en kjennsgjerning at han fortsatt sitter isolert, og det mener vi er et menneskerettighetsbrudd. Det kommer vi til å kjøre en egen prosess på når retten er ferdig med å behandle prøveløslatelsesspørsmålet. Jeg tror de fleste skjønner at det er et langt skritt fra å sitte isolert i over ni til å bli prøveløslatt, sier Storrvik.

– Så dere varsler allerede nå et nytt søksmål?

– Vi har bestemt oss for å kjøre en ny prosess, for vi har dårlig erfaring med å blande. Vi ønsker ikke å kjøre det som handler om prøveløslatelse og det vi mener er brudd på menneskerettighetene knyttet til isolasjon i samme sak, sier advokaten.

Ber om forhandling i fengselet

– Hva vil en ny stevning mot staten ta for seg?

– Vi mener at de kompenserende tiltakene som gjorde at staten ble frifunnet sist, ikke er på langt nær tilstrekkelige. Jeg mener det er viktig å merke seg at det handler om en person som har sittet i reell isolasjon i ni år, sier Storrvik.

Det er Telemark tingrett som i første omgang skal behandle spørsmålet om prøveløslatelse.

Kriminalomsorgen har, ifølge VG, bedt om at saken avholdes i Telemark fengsel av sikkerhetshensyn, slik den ble da han sist var i retten i 2017.

Selv ønsker Breivik imidlertid at saken gjennomføres i en ordinær domstol, for eksempel i Oslo tinghus.

Breivik ble i 2012 dømt til forvaring i 21 år for å ha drept 77 mennesker, etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011.

Minstetiden for soning på ti år utløp 5. juni i år.