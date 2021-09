– «Kanselleringer på grunn av dårlig vær og fartøyet snur og returnerer til Sandnesjøen», og slik fortsetter det hele veien nedover, forklarer Jens Petter Lundin oppgitt.

Listen han viser oss på mobiltelefonen er varsler om at hurtigbåten ikke går.

– Ja, som du ser så fortsetter listen i det uendelige og dette er bare på noen få måneder, sier Lundin med et sukk.

Nå er det nok. Han og kona Anette Lundin har gitt opp drømmen om et videre liv på øyene Onøy og Lurøy utenfor Helgelandskysten i Nordland.

IKKE VEMODIG: Nå venter et liv uten å være avhengige av ferge- og hurtigbåter. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Nå orker vi rett og slett ikke mer, dessverre. Vi bruker så mye tid på å vente på både hurtigbåter og ferger som er innstilte og som verken kommer eller går. Det er et salig kaos hele samferdselstilbudet her, forteller Jens Petter Lundin.

Flyttebilen står på tunet. Den siste sofaen lirkes ut av stua og bæres ut. Det er kun noen pappesker og to hester som står igjen ute på tunet.

Kunne stille klokka

Det å bo i det idylliske barndomshjemmet til kona var ikke forenelig med jobben han har i Nordsjøen.

– I 2014 da vi kom hit kunne vi stille klokken etter både hurtigbåtene og fergene. Du så aldri på fergerutene for du kunne bare møte opp, forteller han.

– Blir det ikke vemodig å forlate barndomshjemmet for å flytte sørover?

– Nei, det blir ikke det. Vi gleder oss faktis til å flytte sørover. Vi er gange lei av trøbbel med fergene. Det blir greit å slippe alt det kaoset, sier Annette Lundin.

TOMT: Barndomshjemmet til Anette Lundin er tømt og solgt. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Hun er vokst opp i Lurøy kommune, men måtte som alle andre ungdommer flytte til fastlandet for å få seg en utdannelse.

Det er ikke mange av vennene fra oppveksten som har flyttet tilbake til øya erkjenner hun.

– Det er spredt over hele Norge, sier Anette Lundin.

– Mange er nok i likhet med oss lei av nedskjæringer og ruter som ikke korresponderer med dagens ferge- og hurtigbåttilbud. Det går i feil retning, forklarer de to.

Må bruke egen båt

Ole Kristian Johannessen driver byggefirma på Lurøy.

TAR TID: Ole Kristian Johannessen bruker egen båt for å hente ansatte til og fra jobb. Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

Han må bruke egen båt for å være sikker på at lærlinger og ansatte kommer seg på jobb til rett tid på de ulike øyene på Helgeland.

Det å stole på at hurtigbåten går eller korresponderer har han sluttet med.

– Den usikkerheten som blir gjør at folk sliter med å slå seg til ro. Både når det gjelder det å bygge hus eller å etablere seg. Det smitter over på andre som vil komme hit, sier Ole Kristian Johannessen, eier av Lurøy Bygg.

Denne kvelden har han hente to lærlinger som har jobbet flere dager på øya Myken ytterst på Helgeland.

Skulle de ha ventet på hurtigbåten, måtte de ha ventet i et døgn til før de hadde kommet seg til fastlandet.

De setter pris på at sjefen stiller opp.

– Det er kjempebra at vi blir hentet på denne måten for samferdselstilbudet her er veldig dårlig. Det er også veldig synd at så mange unge forsvinner, sier Jarl Gunnar Olsen (20) fra Nordnesøy.

Mangler arbeidskraft

Han er klar på at han trives på Nordnesøy, og håper at han blir værende så lenge som mulig.

IDYLL: Lurøy kommune på Helgelandskysten er en perle som tiltrekker seg mange turister. Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

Lurøy bygg har flere prosjekter på øyene langs Helgelandskysten, og selskapet trenger ungdom som vil jobbe, forteller Ole Kristian Johannessen.

– Det er mangel på arbeidskraft, derfor må vi holde på de ungdommene som vil jobbe her. Det tar mye tid å frakte de ut til de ulike prosjektene, men etter omleggingen av hurtigbåtrutene har man ikke så mye valg, sier Johannessen.

– Folk må ofte reise en dag eller to bare for å komme seg til lege eller annet nødvendig ærend, sier han.

Lurøy kommune i Nordland hadde 1878 innbyggere i andre kvartal 2021.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) sine beregninger vil det frem mot 2050 bli en befolkningsvekst på kun seks personer.

OFTE FULLT: Fergen som binder Lurøy til fastlandet er ofte full av laksetrailere. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Det er en negativ trend. De fleste av innbyggerne på Lurøy jobber innen sekundærnæringer, jordbruk, skogbruk- og fiske.

Mange er avhengige av et godt ferge- og hurtigbåttilbud.

Enkelte dager med må innbyggerne stille bilene i kø flere timer før fergen kommer for å sikre seg en plass til fastlandet.

Vesentlig dårligere

Årsaken er at fergen kommer fra øya Lovund og har mange laksetrailere om bord som fyller opp fergen.

– Det er blitt vesentlig dårligere regularitet og da begynner folk å ikke stole på kommunikasjonstilbudene. Det er det verste som kan skje, sier Håkon Lund,(H) ordfører i Lurøy kommune.

OFTE KANSELLERT: Listen over hurtigbåter som ikke går eller blir kansellert er lang. Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

Han trenger arbeidskraft.

– Jeg trenger lurøyfjæringer med rett kompetanse, og de er viktige for å kunne opprettholde en god infrastruktur, sier Lund.

I flere år har innbyggerne på Helgelandskysten protestert mot kutt og endringer i det som er selve livsnerven for å kunne bo på ei øy.

Under kommune- og fylkestingsvalget i 2017 stod innbyggerne på barrikaden og møtte opp med hevet pekefinger og en sterk røst på fylkesbygget i Bodø.

I Nordland er det Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og Sv som har hatt den politiske styringen siden april 2015.

Refser Senterpartiet

Elendig distriktspolitikk, var tonen den gangen. Det var særlig Senterpartiet som fikk gjennomgå av kystopprøret i Nordland.

– Hva tenker du om at det fortsatt er et opprør mot samferdselstilbudet i Nordland?

– Jeg tenker at dette er resultatet med åtte års borgerlig regjering og som har prioritert annerledes enn det Senterpartiet har ønsket, sier Bent-Joackim Bentzen, samferdselsråd for Senterpartiet i Nordland.

– Det har vi også gjort. Vi har tilpasset oss i henhold til de behovene så langt det lar seg gjøre, men har du 500 millioner mindre å rutte med i året, så kan vi ikke kjøpe oss en Ferrari, sier Bentzen.

Lurøy er også hjemkommunen til nestlederen i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran.

Han er også tidligere ordfører i kommunen og fortsatt fylkespolitiker i Nordland.

– Ikke lek rederi

Han har vært med på de store endringene i samferdselstilbudet i fylket.

– Gjør det inntrykk når sambygningene dine må flytte fra Lurøy fordi samferdselstilbudet ikke er godt nok?

– Ja, jeg syns at det er noe av det verste vi opplever, sier Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet og fylkespolitiker i Nordland.

FARVEL: Flyttelasset er pakket. Nå har Jens Petter og Anette Lundin startet et nytt liv på Hamar. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Men kuttene skjedde på din vakt?

– Ja, kuttene skjedd på min vakt, men de generes jo fra Erna Solberg sin vakt. Vi skal sørge for at den kurven som har peket nedover i åtte år skal knekke og skal peke oppover igjen dersom vi kommer til makten, lover Skjæran.

Det har Anette og Jens Petter Lundin liten tro på.

De siste kassene bæres inn i flyttebilen. Neste stoppested er Hamar.

– Lurøy er kanskje Norges fineste sted, men det går ikke. Jeg må reise to dager i forveien for å være sikker på å nå jobben offshore, sier Jens Petter Lundin.

Han har et godt råd til politikerne, særlig i Nordland.

– Når kommune- og fylkespolitikere skal leke rederi, så bør de heller la den jobben gå til sjøfolk og ikke til folk som skal styre papirmøllen. Jeg har mistet trua på politikk i det store og hele egentlig, sier han.

– Jeg er usikker på om det er noen som får min stemme i det hele tatt ved årets valg, sier Jens Petter Lundin i det han og kona låser døra på den idylliske eneboligen for siste gang.