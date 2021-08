13 av 14 klubber tror dette laget vinner serien

– Jeg synes vi ser minst like sterke ut i år, om ikke enda sterkere. Vi har fått inn mange gode spillere nå, og det er konkurranse på alle posisjoner. Her er det en gjeng som kommer til å kjempe på hver trening og kamp for å få mest mulig minutter, forteller Elverum kaptein Thomas Solstad.

Hele 13 av 14 lag i Rema 1000 ligaen tror Elverum vinner serien og cupen. Nærbø er det eneste laget som peker ut Drammen HK som en konkurrent mot Innlands-laget.

Sikter på "Trippelen"

Solstad og Elverum har et klart mål for sesongen: å ta trippelen. Laget fra Innlandet har tatt alle tre titlene (serien, cupen og sluttspillet) tidligere, men ikke på samme år.

ERFARING: Børge Lund er assistenttreneren til landslagssjef Christian Berge (t.h), i tillegg til å være hovedtrener i Elverum. Foto: Aleksandar Djorovic

– Vi har mannskapet til å klare det, også har vi erfaringen som trengs både blant spillerne og i klubben generelt, forklarer hovedtrener Børge Lund og legger til at klubben har store ambisjoner om å ta seg videre fra gruppespillet i Champions League.

To utfordrere utpeker seg

Selv om Elverum har vært det desidert sterkeste laget de siste årene, er det likevel noen lag som melder seg på i medalje-kampen.

– Drammen ser veldig bra ut, og har sett gode ut i oppkjøringen. Her har også Runar sett veldig sterke ut, påpeker Lund og får medhold fra Solstad.

AVKAST: Elverum trener Børge Lund t.v og spiller Thomas Solstad under avkast for Rema 1000-ligaen. Foto: Ali Zare / NTB Foto: Ali Zare

– Jeg tror Runar kan bli en overraskelse i år, med tanke på det de presterte i fjor, forteller kapteinen.

Kun Nærbø tippet at Drammen kunne stjele tittelen fra de regjerende seriemesterne. Allerede i første runde skal tittelforsvarer og utfordrer Drammen HK møtes til dyst.

TV 2s håndballekspert Bent Svele har derimot ikke tro på at noen kan utfordre Elverum i serien.

– De har klassespillere på hver posisjon på banen, den eneste utfordringen jeg ser er at de skal spille en haug med Champions League kamper og kanskje må prioritere spillerne.

EKSPERT: TV 2s ekspert, Bent Svele, tror ingen kan utfordre den regjerende seriemesteren. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Likevel mener Svele at den "Gylne Trippelen" kan ryke i cupen.

– Det eneste stedet noen kan utfordre dem er i cupen, ikke i et sluttspill på flere kamper eller i serien, avslutter Svele og understreker at dette også blir vanskelig da "Trippelen" er svært sterkt ønsket av hvittrøyene.

Slik plasserer lagene seg selv

Før avkast i årets serie har alle klubbene i Rema 1000-ligaen plassert seg selv på tabellen.

1. Elverum (1)

3. Drammen (3)

4. ØIF Arendal (2) Haslum (5) Kolstad (7)

6. Nærbø (6) Halden (11) Runar (8)

8. Bækkelaget (4) Fjellhammer (10) Sandefjord (13)

9. Kristiansand (NY)

10. Bergen (9) Nøtterøy (NY)

Ikke overraskende hadde de fleste lagene mål om å lande et sted mellom 1. og 8. plass på tabellen da det gir sluttspillplass. Kun tre herrelag tippet at de ville havne mellom 9. og 14. plass.