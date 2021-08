Meteorologen melder full sommervarme

Varmen vil ligge tungt over Østlandet den neste uken. Nord-Norge er ikke like heldig.

Søndag er det meldt opp til 25 grader i Oslo og varmen brer seg over hele Østlandet i helgen og utover uken.

– Det blir mye sol og litt sommerlig vær. Sånn ser det ut også litt inn i september, forteller vakthavende meteorolog i StormGeo, Stig-Arild Fagerli til TV 2.

Han sier det er vanskelig å se når det skal skifte til det verre, fordi det bygger seg opp et nytt høytrykk i Norskehavet. Værvarselet i nord ser derimot ganske annerledes ut.

– To verdener

Trøndelag og sørlige deler av Nordland vil få et helgevær som ligner på det fine været i Sør. I Tromsø strekker temperaturene seg opp mot 15 grader i helga, men så blir det etter hvert ganske kjølig på grunn av et lavtrykk i Barentshavet.

– Vi får en ny front inn over helgen som gjør at temperaturene synker ganske kraftig og sliter med å komme over ti-tallet gjennom uken, sier Fagerli.

TEMPERATURFORSKJELLER: Kartet viser de meldte temperaturene rundt om i landet søndag klokken 14.00. Foto: StormGeo

Og det kan se ut til at temperaturen vil synke enda mer.

– Hvis prognosene holder seg, så er det såpass mye nord-vestlig vind at makstemperaturene blir nærmere fem enn ti grader, forteller han.

Lofoten og Vesterålen får muligens et ganske kraftig lavtrykk torsdag eller fredag, som vil komme med en stor mengde nedbør.

– Det blir helt annet vær i nord utover uken enn det blir, i hvert fall, i Sør-Øst. Det er to verdener, sier Fagerli.

Vind i vest

Helgeværet blir pent også i vest, med sol over nesten hele Vestlandet.

– Ytterst på kysten ser vi nok temperaturer opp mot 20-tallet, men ikke så mye mer enn det, forteller Fagerli.

Mandag vil det skye litt til og vinden på Vestlandskysten vil øke litt.

– Det er ikke noe dramatikk i det, det er bare litt mer skyer og lavere temperaturer når vi går inn i kommende uke, sier Fagerli.