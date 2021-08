Anmelder kommunetopper for tjenesteforsømmelser i hjemmetjenesten

Fremskrittspartiet i Innlandet har anmeldt ordfører Stian Olafsen (Ap) og to kommunetopper i Vestre Toten kommune for grove tjenestefeil i forbindelse med krisen i hjemmetjenesten,

Klokken 11 i formiddag har partiet, med førstekandidat i Oppland, Carl I. Hagen, i spissen, innkalt til pressekonferanse hvor de skal redegjøre for hvorfor de mener toppene i kommunen bør etterforskes.

Det har ikke lykkes TV 2 å få en kommentar fra ordføreren.

Lokallagsleder Stig Vestlie bekrefter at anmeldelsen er levert.

Han viser til at varsler fra ansatte og en serie kritiske saker i Oppland Arbeiderblad og Toten Blad om situasjonen i hjemmetjenesten, som hjelper eldre, rusmisbrukere og mennesker med psykiske problemer.

Carl I. Hagen skal ha engasjert seg sterkt i krisen og møter på pressekonferansen.

Anmeldelsen dreier seg om påståtte tjenesteforsømmelser fra kommunetoppene. I forbindelse med at det er avdekket alvorlig svikt i medikamenthånteringen, press på ansatte om at de skal jobbe doble vakter og til og med arbeide selv om de har vært sykemeldte selv.

Flere av disse forholdene, som er omtalt i lokalavisene, er beklaget av kommunen.

– Det er også på det rene at kommunen har drevet en heksejakt på varslere for å få dem til å tie. Sånn kan ikke de som jobber for å hjelpe brukerne behandles, sier Stig Vestlie.

Kommunetoppene er anmeldt etter straffelovens paragraf 171 og 172 om tjenestefeil av de som utøver offentlig myndighet og bryter sin tjenesteplikt.

Ledren i sykepleierforbundet i Innlandet, Ida Høiby, roser varslerne og forteller om slitne pleiere i kommunen.

– De som har varslet om i situasjonen i Vestre Toten er ikke tatt på alvor. Jeg beundrer sykepleiere som tør si sannheten. At ikke får gjort jobben sin godt nok og at dette i verste fall rammer brukerne. Det er gjort alt for lite kortsiktige tiltak i kommunen for å få nok fagfolk. Og situasjonen er alvorlig, sier hun.

Vestlie mener en etterforskning i saken i Vestre Toten kan skape presedens og tvinge kommuner til å gjøre en forsvarlig jobb for brukerne i hjemmetjenesten og eldreomsorgen.

Lederen i sykepleierforbundet har ikke noen umiddelbar kommentar til anmeldelsen.



TV 2 kommer tilbake med mer.