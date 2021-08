– Folk er redde og desperate. Vi vet ikke hva vi skal gjøre

En 19-åring som reiste fra Norge for å hjelpe familien sin forteller om en håpløs situasjon på flyplassen i Kabul. – Alle har mistet håpet.

Det har vært svært kaotisk på flyplassen i Kabul siden Taliban tok over hovedstaden, med tusenvis av mennesker som vil flykte landet.

Torsdag ble det utført et terrorangrep i nærheten av flyplassen, hvor to bomber gikk av. En IS-gruppe har tatt på seg skylden.

Ifølge CBS ble over 170 mennesker drept og rundt 200 skadd i eksplosjonen.

Flere land, som Nederland, Belgia, Polen og Danmark, stanset sine evakueringer fra Kabul allerede før eksplosjonene. Nederland og Danmark begrunnet avgjørelsen med den økte faren for angrep i den afghanske hovedstaden, og at det ikke lenger var å anse som trygt å fly til og fra Kabul.

Etter torsdagens angrep sendte norske myndigheter ut melding til nordmenn i Afghanistan om at de ikke lenger kan få hjelp til å komme seg ut.

SELVMORDANGREP: Sekker og eiendeler ligger igjen der to selvmordsbomber gikk av i området utenfor flyplassen i Kabul torsdag 26. august. Foto: Wakil Kohsar / AFP

Slår og skyter

Tirsdag skrev TV 2 om en 19-åring som kom til Norge som flyktning i begynnelsen av tenårene, og som for to uker siden reiste til Kabul for å hjelpe familien sin.

Familien, som består av en mor, en tvillingsøster og en lillebror, ble avvist av norske soldater på flyplassen i Kabul. 19-åringen med norsk pass kunne reise, men valgte å bli igjen for å hjelpe familien sin.

– Jeg kan ikke la familien min dø her. De kan ikke være alene igjen, fortalte han til TV 2.

Etter hvert kom nyheten om at italienske myndigheter ville ta imot familien, og de forsøkte igjen å ta seg inn på flyplassen. Det klarte de ikke.

– Vi var i nærheten. men så ble vi kastet ut av Taliban. De står i veien for inngangene til flyplassen, og begynner å skyte og slå hvis vi kommer for nære.

Unngikk eksplosjonene

Ifølge 19-åringen skyter talibanske soldater på bakken, i lufta eller like ved siden av de som forsøker å komme seg inn på flyplassen.

– Og så slår de med en type stokk. Vi har prøvd nesten hver dag å komme oss inn på flyplassen. I går fikk vi beskjed om at vi skulle vente et sted, men etter eksplosjonen ble alt avlyst.

19-åringen og familien var et godt stykke unna der det eksploderte, og ble ikke skadet.

– Vi hørte det godt, og folk var veldig redde. Etter eksplosjonene begynte talibanere å skyte opp i lufta og på folk.

MANGE DØDE: Familiemedlemmer til en av de mange omkomne etter selvmordsangrepet bærer kisten for å hente liket. Foto: Aamir Qureshi / AFP

– Alle har mistet håpet

USAs president Joe Biden har lovet svare på angrepet «med styrke og presisjon». 19-åringen forteller at folk i området er bekymret nye angrep.

– Alle har mistet håpet. Folk er desperate og redde. De går bare rundt og vet ikke hva de driver med.

– Hva skal dere gjøre videre?

– Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Det er ingen som vet hva som skjer videre, sier 19-åringen, som sier familien ikke har bestemt for om de skal prøve å komme seg inn på flyplassen igjen.