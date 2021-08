Manchester United bekrefter enighet med Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo så lenge ut til å knuse United-fansens hjerter og gå til Manchester City. Nå vender han istedenfor tilbake til Old Trafford.

Se ekstrasendingen om overgangen i videovinduet øverst!

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider fredag.

– Manchester United er svært glad for å bekrefte at vi har kommet enighet med Juventus om en overgang for Cristiano Ronaldo, skriver klubben.

Dermed er 36-åringen tilbake i klubben som han spilte i fra 2003 til 2009.

Cristiano Ronaldo landet for kort siden i Lisboa, og Manchester Evening News skriver at Manchester United planlegger å gjennomføre en medisinsk test i den portugisiske hovedstaden.

Overgangssummen er ifølge BBC på rundt 250 millioner kroner om en rekke klausuler slår til.

Dermed gjenstår det at Ronaldo og hans tidligere klubb blir enige om kontrakt og består den medisinske testen.

Intens fredag

Ryktene om en overgang tok for alvor av torsdag - men da til Uniteds erkerival Manchester City.

Fredag formiddag fikk Ole Gunnar Solskjær spørsmål om Ronaldos ventende overgang til City på en pressekonferanse, men svarte følgende om veteranen:

– Vi har alltid hatt god kommunikasjon. Bruno har snakket med ham også, og han vet hva vi føler for ham. Hvis han noen gang skulle forlate Juventus, så vet han at vi er her, sa Solskjær på fredagens pressekonferanse.

I tillegg meldte Manchester Evening News at Sir Alex Ferguson ringte til Ronaldo da en overgang til City så sannsynlig ut.

Men fredag ettermiddag begynte også troverdige kilder å melde at United hadde kastet seg på i kampen om sin tidligere spiller. Da det ble rapportert om at City ikke lenger var en aktuell destinasjon, var det altså duket for en gjenforening med Cristiano Ronaldo og Manchester United.

Den portugisiske superstjernen ble i Juventus i tre sesonger. Det endte med to Serie A-titler og i tillegg en Coppa Italia-triumf. Veteranen scoret totalt 101 mål på 134 kamper i den italienske storklubben etter overgangen fra Real Madrid i 2018.

– Tull og tøys!

TV 2s fotballkommentator, Simen Stamsø-Møller, sier overgangen gjør at dette er en «magisk dag» for Manchester Uniteds supportere.

– Ronaldo har sterke bånd til klubben. Når de i tillegg er villige til å gi ham det han ønsker seg, er det et enkelt valg, sier han.

Stamsø-Møller mener det eneste som taler imot 36 år gamle Ronaldo er alderen.

– Han har et skyhøyt nivå fortsatt. At han er langt over toppen er bare tull og tøys. Han vil bli en av de aller beste spillerne i Premier League denne sesongen, sier Stamsø-Møller.

Han er ikke i tvil om hva signeringen betyr sportslig:

– Denne signeringen gjør dem til klare tittelkandidater! slår han fast.

Stamsø-Møller tror fortsatt Ronaldo, som fyller 37 i februar, har flere gode sesonger igjen.

– Juventus har vært et langt svakere lag enn tidligere, men likevel har han vært omtrent den samme spilleren. Det har vært noen tendenser til at han er bittelitt på hell, men han kan fortsatt og er en utrolig god fotballspiller, sier Stamsø-Møller.

Suksess i United

I løpet av Ronaldos forrige periode i klubben vant han Premier League tre ganger, i tillegg til Ligacupen, FA-cupen og ikke minst Champions League. Han var også lagkamerat med Ole Gunnar Solskjær i fire seseonger.

Sky Sports har tidligere rapportert at Ronaldo lønnskrav skal ha vært på 2.8 millioner kroner i uken.

Torsdag kveld kom rapportene om at portugiseren nærmet seg en overgang til erkerival Manchester City, men alt endret seg i løpet av fredagen.

Portugiseren kom først til Old Trafford som en unggutt med lite erfaring på seniornivå. I England utviklet han et svært tett forhold til daværende United-sjef Sir Alex Ferguson.

– Han er en fantastisk person. Han lærte meg mange ting, har Ronaldo tidligere uttalt til CNN.

Cristiano Ronaldo og Sir Alex Ferguson her fra 2008-sesongen i Manchester United. I april ble Ronaldo månedens spiller, og Sir Alex månedens manager. Foto: Paul Ellis

– Han er som en far for meg i fotballen fordi han har lært meg så mye. Jeg savner ham virkelig fordi jeg har et godt forhold til ham.

Målmaskinen forlot Manchester til fordel for Real Madrid i 2009.

– Må bety slutten for Martial

Øyvind Eide er sportsdirektør ved Norges Toppidrettshøgskole og har trent Stabæk og Kongsvinger. Han føler Manchester United tett og skriver analyser for united.no.

Han tror det blir en solid forsterkning.

– Dette er en matchvinner, en som kan avgjøre fra alle mulige posisjoner, i alle mulige situasjoner. I tillegg vil laget stille enda sterkere på dødball; begge veier.

Jadon Sancho har også signert for de røde djevlene denne sommeren. Konkurransen er enorm på de offensive plassene. Med Ronaldo inn kan det bety at Edinson Cavani må vike.

– Det er to utrolig sterke spillere foran mål. Sannsynligvis vil de rullere seg imellom. Nå kan de rullere og holde seg i form, samt skadefri, på minst en sterk avslutter til enhver tid. Dette må vel bety slutten for Martial, spår Eide.

Samtidig ser Øyvind Eide utfordringer som kan oppstå med Ronaldo på banen.

–United har fått et veldig bra presspill. De er gode i høytpress, og gjenvinning. Dette er jo den svakeste delen av spillet til Ronaldo; løpe med høy intensitet i forsvar.