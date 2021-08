Fotballryktene: – Vil sende Sterling til Juventus i Ronaldo-byttehandel

Det koker på overgangsmarkedet i Fotball-Europa noen dager før overgangsvinduet stenger. Pengene flyter fritt og flere av de største navnene er i spill.

Cristiano Ronaldo nærmer seg en overgang til Manchester City. Klubbene krangler fortsatt om prisen på 36-åringen. Ifølge AS vil den italienske storklubben ha 260 millioner kroner for Ronaldo. Et alternativ kan være å sende Gabriel Jesus motsatt vei. Den tanken liker Juventus, men Pep Guardiola har vendt tommelen ned. Han vil heller sende Raheem Sterling til Torino-klubben. Juventus vil ha en spydspiss og er lunkne til Sterling. Ronaldo vil uansett bli en dyr mann i drift. En toårskontrakt ligger på bordet. Lønnen på rundt 200 millioner kroner er lavere enn i Juventus, men fortsatt betydelig for en mann som blir 37 år i februar.

Kylian Mbappé til Real Madrid virker også som en sannsynlig overgang skal man tro spanske aviser. Madrid-klubben, som åpenbart ikke er like fattig som Florentino Perez skal ha det til, har lagt inn et nytt bud på 1,75 milliarder kroner. Med Martin Ødegaard, Sergio Ramos og Raphaël Varane ut siden forrige sesong er det igjen penger på bankkontoen.

– Real Madrid har rundt 290 millioner euro (2,9 milliarder kroner) til spillerkjøp, sier Placido Rodriguez Guerrero til AFP. Han er professor ved Oviedo-universitetet og leder for en organisasjon som overvåker økonomiske forhold i spansk idrett.

En eventuell Mbappé-overgang kan utløse en domino-effekt. Erling Braut Haaland og Paul Pogba er på ønskelisten til PSG.

Tottenham har snust på Adama Traoré, men Wolves er ikke villig til å slippe den spanske landslagsspilleren. London-klubben forsøkte å få i stand en låneavtale, men fikk nei fra ulvene. Samtidig melder Fabrizio Romano at Moussa Sissoko (32) er aktuell for Watford. Samtaler pågår. En annen mann som kan forlate Tottenham er Serge Aurier. Han kan være på vei til Lille.

Det er ventet at Chelsea vil selge Kurt Zouma til West Ham i løpet av kort tid. Kun den medisinske sjekken gjenstår. Det åpner opp for at blåtrøyene kan sikre seg underskriften til Jules Koundé. Sevilla-forsvareren vil koste Chelsea rundt 500 millioner kroner.

West Ham har rettet blikket mot CSKA Moskvas Nikola Vlasic, skriver Sky Sports. Vlasic ble ingen hit i Everton, men kanskje blomstrer han under David Moyes? Opprinnelig ønsket West Ham å hente Jesse Lingard på permanent basis etter braksuksessen i vår, men det virker å være avstand mellom det West Ham er villige til å betale og hva Manchester United krever. Da er Vlasic backup-løsningen.