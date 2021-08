Over 210 drept i etnisk vold vest i Etiopia

Den uavhengige kommisjonen EHRC sier vitner forteller at væpnede menn tilknyttet opprørsgruppen Oromos frigjøringshær (OLA) inntok området Gida-Kirimu etter at sikkerhetsstyrker trakk seg tilbake.

– Innbyggerne i området har fortalt at over 150 mennesker ble drept av de væpnede mennene, opplyser EHRC.

Kvinner og barn flyktet til omkringliggende områder, og angrepet førte også til en bølge av hevnangrep og drap.

De påfølgende dagene utførte enkelte innbyggere etnisk motiverte hevnangrep, der over 60 mennesker ble drept, noe som førte til at enda flere sivile flyktet for å unngå volden, sier kommisjonen. De ber om umiddelbar handling for å hindre at den ustabile situasjonen sprer seg. De krever også en gransking av hvorfor sikkerhetsstyrkene trakk seg ut av området.

OLA, som i mai ble satt på myndighetenes terrorliste, avviser at de er ansvarlige for angrepene. Regjeringen har tidligere anklaget OLA for massakrer på sivile i Oromia og Amhara, landets største og nest største region.

(NTB)