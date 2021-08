Dødstallene stiger i Kabul: – Dommedag

Da ettermiddag gikk over i kveld, var fremdeles tusenvis av håpefulle samlet utenfor flyplassen i Kabul. I den stekende varmen forsøkte de desperat å komme seg gjennom de tungt bevoktede portene, en siste mulighet til å komme seg ut av Talibans Afghanistan.

Tidligere på dagen hadde det blitt avfyrt skudd for å bryte opp folkemassene, og natten i forveien hadde vestlige myndigheter sendt ut kraftige advarsel om å ikke oppholde seg i nærheten av flyplassen grunnet fare for terrorangrep.

– De ved Abbey-porten, østporten og nordporten bør forlate området umiddelbart, het det i advarselen fra det amerikanske utenriksdepartementet.

Trusselen var reell

Ikke lenge etter sa britiske myndigheter at trusselen var «nærstående». Likevel var det mange som tok sjansen, og vurderte faren for terrorangrep som mindre enn farene ved å bli værende i Afghanistan.

Røyk stiger opp fra området ved Kabuls flyplass, hvor to bomber gikk av med kort tids mellomrom. Foto: Wali Sabawoon/AP Photo

Klokken 18 lokal tid gikk det av to bomber med få minutters mellomrom, en av dem like ved den nevnte Abbey-porten. Ti meter unna den ene eksplosjonen sto Barat, som hadde dratt til flyplassen sammen med fetteren sin for å vise at han kvalifiserte til utreise.

– Folk sto tettpakket og flere dyttet. Jeg snublet, og det var da det eksploderte. Jeg tror fire eller fem soldater ble truffet. Vi falt på bakken, og soldatene begynte å skyte. Det var lik overalt, folk begynte å løpe, sier Barat til New York Times.

En pickup fullastet med skadde stanset utenfor sykehuset i Kabul. 150 skal være skadd etter angrepene. Foto: Wakil Kohsar/AFP

Mørke historier

En afghansk tolk sier til CBS News at den første eksplosjonen var «virkelig ille. Mange mennesker døde».

– Jeg så en liten jente, jeg så på henne og plukket henne opp. Jeg tok henne til sykehuset, men hun døde i armene mine. Det som skjer nå er hjerteskjærende. Hele landet går i oppløsning.

Andre øyenvitner har like mørke historier. Milad sier til nyhetsbyrået AFP at «lik, kjøtt og mennesker» ble blåst ned i en nærliggende kloakk-kanal.

Kabul minnet om dommedag, sier et øyenvitne. Foto: Wakil Kohsar/AFP

– Det var fullstendig panikk, sier Milad.

En tidligere tolk for det britiske militæret befant seg midt oppe i dramaet sammen med sin kone og to barn. Alle slapp helskinnet unna, men tolken finner bare én treffende beskrivelse for hva som skjedde utenfor flyplassen:

– Det var som dommedag, skadde mennesker over alt.

Dødstallene stiger

Natt til fredag sier en afghansk tjenestemann til CBS News at minst 90 personer mistet livet. I tillegg skal mer enn 150 være skadd.

Antallet er ikke bekreftet, og CBS opplyser ikke om dette antallet inkluderer de 13 amerikanske soldatene som mistet livet.

Antallet døde amerikanere gikk opp fra 12 i natt, da Pentagon bekreftet at nok en soldat mistet livet som følge av skadene.

Sykehuset i Kabul er overfylt etter angrepet. Foto: Mohammad Asif Khan/AP Photo

Wall Street Journal skriver på sin side at antall døde nå har passert 100, med 90 drepte afghanere og 13 amerikanere.

Den islamske stat sin afghanske avdeling, IS-K, har tatt på seg skylden for angrepet. Også USAs president Joe Biden utpeker IS-K som ansvarlige, og kom med en tydelig advarsel natt til fredag:

– Vi vil ikke tilgi. Vi vil ikke glemme. Vi vil jage dere, og dere skal betale for hva dere har gjort, sa presidenten under en pressekonferanse fra Det hvite hus.