Forsvarskilder: USA ga Taliban navnene til afghanere som skulle evakueres

sAmerikanske myndigheter i Kabul ga Taliban en oversikt over hvilke amerikanske statsborgere og afghanske allierte den islamske gruppa skulle slippe inn til flyplassen. Avgjørelsen har skapt sinne blant forsvarstopper og politikere.

Det sier tre kilder i det amerikanske forsvaret og Kongressen til Politico.

Navnelisten ble utdelt til Taliban for å få fortgang i evakueringen av titusener av mennesker fra Afghanistan, etter at kaos brøt ut i Kabul forrige uke.

– Frastøtende og sjokkerende

Siden Taliban tok kontroll over hovedstaden, har over 100.000 mennesker blitt evakuert. Flesteparten av disse måtte komme seg til flyplassen for egen maskin, og dermed også komme seg forbi Talibans mange kontrollposter på veien. Avgjørelsen om å gi Taliban en offisiell navneliste over hvem som samarbeidet med USA i krigen mot Taliban, har satt sinner i kok.

Amerikanere har kontroll over flyplassen i Kabul. Området utenfor styres av Taliban. Foto: Sgt. Samuel Ruiz/US Marine Crops

– Taliban bare la afghanerne til på lista over hvem de skulle drepe, sier en høytstående forsvarskilde til Politico.

– Det er frastøtende og sjokkerende, det får deg til å følge deg skitten, legger kilden til.

Biden bekrefter samarbeid

President Joe Biden ble konfrontert med navnelista under en pressekonferanse torsdag. Demokraten sa han ikke var sikker på om det fantes slike lister, men nektet ikke for at USA deler visse personopplysninger med Taliban.

– Det har vært tilfeller hvor militæret har kontaktet Taliban og sagt, for eksempel: «Denne bussen kommer med X antall mennesker, bestående av en gitt gruppe personer. Vi vil at dere skal la den bussen eller gruppen slippe forbi», sa Biden.

En preget Joe Biden holdt pressekonferanse om terrorangrepene torsdag, hvor han bekreftet at USA har utvekslet informasjon med Talbian. Foto: Evan Vucci/AP Photo

– Så, ja det har vært slike tilfeller. Så vidt jeg vet, har de for det aller meste sluppet gjennom, la presidenten til.

Demokraten understreker at han ikke kan garantere at det finnes konkrete navnelister, slik forsvarskildene hevder.

– Det betyr ikke at de ikke eksisterer, at her er navnene til 12 personer, de kommer, la dem slippe forbi. Det kan godt ha skjedd, avslutter presidenten.

Avhengige av Taliban

Spørsmålet om navnelistene kom opp under en lukket sikkerhetsbriefing i Kongressen forrige uke. Møtet ble ampert da representanter for Biden-adminisrasjonen forsvarte navnelistene som den beste måten å bevare sikkerheten til både amerikanere og afghanere.

Like etter at Kabul falt, ga de amerikanske styrkene ved flyplassen flere lister over hvem de ønsket å evakuere til Taliban. Disse listene inneholdt blant annet navnene til afghanere som samarbeidet med USA under krigen mot Taliban, og som dermed kvalifiserte for oppholdstillatelse i USA.

Det har hersket kaos utenfor flyplassen i flere dager. Foto: Wali Sabawoon/AP Photo

Men da tusenvis av håpefulle afghanere dukket opp på flyplassen, hadde de amerikanske styrkene ikke kapasitet til å behandle alle søknadene. Derfor endret USA taktikk, og ba afghanere om å vente til de hadde fått innvilget adgang til flyplassen. Med dette sluttet de også å dele navneopplysninger med Taliban.

Navnelistene er nok et eksempel på hvor avhengige USA har vært av Talibans støtte for å bevare sikkerheten ved flyplassen. Å gi Taliban et så stort ansvar for amerikaneres sikkerhet kritiseres av flere, særlig i lys av det dødelige terrorangrepet torsdag. Taliban har siden overtakelsen gått fra dør til dør i jakt på afghanere som samarbeidet med amerikanske og vestlige styrker.

Minst 90 personer skal ha blitt drept i angrepet utenfor flyplassen, hvor Taliban hadde deler av sikkerhetsansvaret. Foto: Mohammad Asif Khan/AP Photo

– En ting er sikkert: Vi kan ikke stole på Taliban når det kommer til amerikanernes sikkerhet, sier den demokratiske senatoren Bob Menendez etter terrorangrepene.