Stenger beryktet Epstein-fengsel

Forholdene ved høysikkerhetsfengselet på Manhattan i New York er nå så dårlige at delstatens justisdepartement stenger hele institusjonen, i det minste midlertidig. Avgjørelsen kommer kort tid etter at den assisterende statsadvokaten i New York inspiserte fengselet, grunnet «bekymringer» rundt forholdene.

Manglende sikkerhet og falleferdig infrastruktur er blant punktene som fremheves av departementet, skriver Associated Press.

Høysikkerhetsfengselet har huset flere notoriske forbrytere, deriblant «El Chapo». Foto: Bebeto Matthews/AP Photo

Rotter og avføring

Fengselet har ifølge New York Times lenge vært kritisert av både innsatte, advokater og dommere. Klagene går blant annet ut på store mengder mus, rotter og kakerlakker. I tillegg skal fengselet være uutholdelig skittent, og mange innsatte må dele møkkete vasker og toaletter som lekker både vann, urin og avføring. De mange lekkasjene har også ført til strukturelle problemer i fengselet.

Jeffrey Epstein tok sitt eget liv på cella i 2019. Foto: AFP PHOTO / NEW YORK STATE SEX OFFENDER REGISTRY

De 233 nåværende innsatte vil flyttes til en annen institusjon.

Metropolitan Correctional Center er best kjent for å være stedet hvor Jeffrey Epstein, i påvente av en rettssak, ble funnet død i august 2019. De to fengselsvaktene som hadde ansvar for å se til Epstein, har siden blitt anklaget for å være på internett og sove heller enn å følge med på den overgrepstiltalte milliardæren.

Lover forbedringer

Også den meksikanske kartellkongen Joaquin «El Chapo» Guzman og mafiasjefen John Gotti er tidligere innsatte i det notoriske fengselet.

– Vi vil forsikre at hver institusjon i det føderale fengselssystemet ikke bare er trygt og sikkert, men også tilbyr de innsatte ressursene og tilbudene de trenger for å vende tilbake til samfunnet, sier justisdepartementet i en uttalelse.

Da utbryterkongen El Chapo sonet i fengselet, ble Brooklyn Bridge stengt hver dag han skulle møte i retten. Foto: Henry Romero/REUTERS

Derfor er fengselet nå stengt, i det minste midlertidig, frem til forholdene er i tråd med departementets standard.

Tidligere Manhattan-dommer Coleen McMahon sa i forbindelse med sin avgang at forholdene ved Metropolitan Correctional Center var noe av det verste hun hadde vært borte i.

– Det som har opprørt meg mest i mine fem år som dommer, er min fullstendige manglende evne til å gjøre noe med forholdene ved Metropolitan Correctional Center, sa McMahon.

– Det er ingen unnskyldning for forholdene. De styres av idioter, la dommeren til.