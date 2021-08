Joe Biden gir IS skylden: – Vi vil jakte på dere og sørge for at dere betaler

President Joe Biden sier USA vil hevne seg på IS, og lover at arbeidet i Afghanistan ikke er over.

– En tøff dag, innleder presidenten fra podiet i Det hvite hus. Presidenten er flere ganger på gråten under talen, og ber om ett minutts stillhet for de falne under torsdagens terrorangrep.

– Disse amerikanske tjenestemennene som ga livet sitt, det er et overbrukt ord men det er fullstendig treffende her, var helter. Helter som har vært med på et farlig og uselvisk oppdrag for å redde andres liv.

Biden sier det myndighetene fryktet ville skje, skjedde. Vestlige myndigheter har de siste dagene fryktet et terrorangrep ved flyplassen, og torsdag mistet minst 60 afghanere og 13 amerikanere livet i to selvmordsangrep.

Langt flere ble skadd, og nyheten om det 13. amerikanske dødsfallet kom etter at Biden var ferdig å tale.

Utpeker IS

Biden utpeker IS-K, Den islamske stats avdeling i Afghanistan, som ansvarlig for angrepet. Presidenten har en tydelig beskjed til bakmennene i IS-K og alle andre som ønsker å angripe USA:

– Vit dette: Vi vil ikke tilgi. Vi vil ikke glemme. Vi vil jakte på dere og sørge for at dere betaler, advarer Biden.

Presidenten sier han har vært i tett dialog med Forsvarsdepartementet, som nå planlegger et motangrep. Pentagon vil slå til mot IS sine baser og ledere, og Biden sier USA tror de vet hvem de ansvarlige lederne er.

– Vi vil svare med makt og presisjon når det passer oss, hvor det passer oss. Disse IS-terroristene vil ikke vinne, sier president.

Arbeidet fortsetter

USAs general Frank McKenzie, som leder evakueringsarbeidet i Afghanistan, advarte tidligere om at nye terrorangrep kan komme innen kort tid. Også han var klar på at USA vil «gå etter» de ansvarlige.

Til tross for den vedvarende terrorfaren, er Biden tydelig på at USA ikke vil la seg skremme, og lover å fortsette evakueringen frem til fristen 31. august.

Det hvite hus flagger på halv stang etter terrorangrepet. Foto: Eric Baradat/AFP

– Vi vil fullføre oppdraget vårt. Vi vil fortsette, også etter at styrkene våre er ute, å finne måter vi kan hente ut enhver amerikaner som ønsker å komme seg ut av Afghanistan, lover presidenten.

På spørsmål om han er ansvarlig for dødsfallene, svarer Biden at han er ansvarlig for alt som har skjedd de siste ukene, men:

– Den tidligere presidenten inngikk en avtale med Taliban om at han ville få alle amerikanske styrker ut av Afghanistan innen 1. mai, la Biden til.

Ber Biden trekke seg

En rekke republikanere kritiserer Biden etter det dødelige angrepet, og noen går så langt som å kreve at presidenten trekker seg. Også enkelte demokrater, slik som senator Robert Menendez, spør om det var lurt å stole på at Taliban ville bistå i å hindre et potensielt IS-angrep.

– Mens vi venter på flere detaljer om angrepet, er en ting klart: Vi kan ikke stole på Taliban når det kommer til amerikaneres sikkerhet, sier Menendez i en uttalelse.

Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin Mcarthy, oppfordrer Kongressen til å vedta en lov som forbyr uttrekningen av Afghanistan før alle amerikanere er hentet hjem. Andre republikanere har en annen tilnærming til situasjonen:

– Det er tide å stille folk til ansvar, først og fremst de som lot disse angrepene skje. Joe Biden, Kamala Harris, Antony Blinken, Lloyd Austin og Mark Milley bør alle trekke seg eller stilles for riksrett og fjernes fra sine posisjoner, sier senator Marsha Blackburn, med henvisning til presidenten, visepresidenten og tre ministre.

Senator Marsha Blackburn ber Joe Biden og store deler av hans administrasjon om å trekke seg. Foto: Joshua Roberts

Pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, mener kravene om at Biden trekker seg er upassende.

– Dette er på en dag hvor amerikanske tjenestefolk mistet livet på grunn av terrorister. Det er ikke en dag for politikk, sier Psaki, som ber USA stå samlet etter angrepet:

– Vi forventer at alle amerikanere, folkevalgte eller ei, står sammen med oss og med vårt ønske om å forfølge, bekjempe og drepe disse terroristene, uansett hvor de befinner seg, for å hedre de døde, legger Psaki til.