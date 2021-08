Ap-Støre om måling: – Folk vil ha skifte

OSLO / FARSUND (TV 2): Statsminister Erna Solberg (H) styrker seg på en fersk måling for TV 2. – Gode tall for meg og, påpeker Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Troen på Høyre-leder Erna Solberg forsvant i mai, men statsministeren får seg en overraskende opptur på TV 2s statsministermåling.

Likevel er Jonas Gahr Støres ledelse solid på statsministermålingen. 76,3 prosent tror fortsatt at han blir statsminister etter valget.

– Erna Solberg styrker seg på målingen. Hvordan reagerer du på det?

– Det er gode tall for meg og da. Jeg lå langt etter Erna Solberg lenge og nå er jeg foran. Men det er partier vi velger i Norge, og det er flertallet på Stortinget som avgjør. Det er hyggelige tall for meg, og Erna synes sikkert det er hyggelig tall for henne også, og da kan vi gå tilbake til politikken, sier Støre.

– Målinger er målinger

– Føler du pusten hennes i nakken?

– Nei, jeg gjør ikke det. Det er flertall for å skifte regjering. Målingen viser at veldig mange tror det blir regjeringsskifte. Skal det skje, må det stemmes fram, sier Støre.

På onsdagens måling fikk Arbeiderpartiet 22,4 prosent, 5 prosentpoeng under stortingsvalget for 2017.

– Nå vet du at jeg har kommentert målinger på over 26 prosent. Målinger i innspurten får være målinger, sier Støre.

– Men selv 26 prosent er ikke spesielt bra for Arbeiderpartiet?

– Fra hvor vi kommer fra så er det bra. Men vi skal høyere, og det er min ambisjon. Det viktige er å få til et flertall for et skifte, sier Støre.

Vedum faller

Folks tro på at Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum blir statsminister fortsetter å falle på TV 2s siste statsministermåling.

Partilederen faller fra mandagens måling, ned 0,9 prosentpoeng til 2,3 prosent.

Også på spørsmål om hvem de ønsker som statsminister, faller for Vedum. Ned 4,3 prosentpoeng, til 7,8 prosent.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har en solid ledelse på målingen. 76,3 prosent tror at han blir statsminister.

Omtrent like mange ønsker at Solberg blir statsminister som Støre.