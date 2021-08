Oscar (20) bøtter inn mål i Obos-ligaen: – Jeg merker interessen

På tirsdag kommer de to første episodene i serien om Grorud IL på TV 2. Journalist Christian Thorkildsen har fulgt klubben på Oslos østkant i en desperat kamp for å holde seg i divisjonen.

Få en smakebit på Grorud Underdogs i videovinduet over!

– Det blir veldig kult. Vi ble filmet fra cirka halvveis i sesongen i fjor og utover høsten i fjor. Kameraene er med på treninger og kamper. Jeg gleder meg til å se, sier Groruds Oscar Aga.

20-åringen var klubbens toppscorer forrige sesong, og blir en sentral del av serien. Han forteller at seerne også får innblikk i livet utenfor banen.

– Man blir kjent med ulike spillere og bakgrunnen deres. Også kommer seerne til å få oppleve miljøet blant oss spillere, sier han, som ikke har sett serien enda.

– Hvorfor blir denne klubben interessant å følge i en TV-serie?

– Vi er en klubb med lite ressurser i forhold til andre klubber i Obos-ligaen. Derfor må vi gjøre det beste ut av situasjonen. De fleste jobber eller studerer ved siden av, noe som er ganske uvanlig, sier Aga.

Serien følger Grorud gjennom åtte episoder. I den siste episoden blir man mer kjent med stortalentet. Der forteller han om den dramatiske sisterunden der Grorud var i fare for å rykke ned.

ØYEBLIKKET: Oscar Aga jubler med lagkameratene når han setter straffen som sikrer fornyet spill i Obosligaen. Foto: Terje Pedersen

Der måtte Aga ta et straffespark som fort kunne avgjøre skjebnen til klubben.

– Det var stort for meg, men selvfølgelig var det veldig mye press. Mye stod på spill, men heldigvis scoret jeg og vi beholdt plassen.

Mål etter mål

Siden har ikke Aga fortsatt å bøtte inn, for i år har han knapt gjort annet enn å score mål. På 16 kamper har Aga nettet hele 16 ganger - resten av laget har scoret seks ganger til sammen.

I forrige kamp mot Sandnes Ulf lå Grorud under 2-0 etter 85 minutter. Oscar Aga scoret like gjerne hat-trick på ti minutter og snudde kampen på egenhånd.

– For min egen del har sesongen vært veldig bra hittil. Jeg er fornøyd med det jeg har levert. Men dessverre har det ikke vært like bra poengmessig.

Grorud er nemlig i nedrykksumpen og er i skrivende stund på kvalifiseringsplassen.

– Jeg har aldri hørt om noe tilsvarende der toppscoreren spiller for et lag som er så langt nede på tabellen. Vi har vært litt uheldige og urutinerte. Til tider har vi vært for svake defensivt og sluppet inn for mye.

Hinter om overgang

Men selv om Grorud er på jumboplass, er Aga brennhet. Han merker at flere har fått med seg hvem han er.

– Jeg merker interessen, helt klart. Det har vært en del intervjuer. Sånn er det i toppfotballen. Jeg må bare bli vant med det.

Han legger ikke skjul på at større klubber har tatt kontakt.

– Det har vært litt interesse, sier en ordknapp Aga.

Med et overgangsvindu som nærmer seg fristen, så tror han likevel han blir i Grorud ut sesongen.

Lagkamerat i Grorud Christos Zaifeiris, et annet ettertraktet talent i klubben, signerte for Haugesund i sommer, men fullfører sesongen i Grorud. Aga utelukker ikke at det kan skje med han også.

– Det er en mulighet for det, ja.

Hvor det kan bli, vil han ikke si noe om. Men målet på sikt er klart.

– Jeg vil så klart bli proff i en av de beste ligaene i verden. Det jobber jeg for hver dag, sier Aga.