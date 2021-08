Rooney om Ronaldo-overgangen: – Jeg vet ikke hva jeg skal tro om det

Flere medier melder at Cristiano Ronaldo nærmer seg en overgang til Manchester City.

Den overgangen vil ikke være ukontroversiell for en spiller som var svært populær for Citys erkerival Manchester City gjennom en årrekke.

Der var han blant annet lagkamerat med Wayne Rooney, som sier til Sky Sports at han tviler på at overgangen vil skje.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal tro om det. Jeg tviler på at det vil skje. Han har en fantastisk arv i Manchester United og jeg tror ikke han kommer til å dra et sted bare for pengene. Derfor er jeg usikker på at det vil skje, sier Rooney, som trekker frem Paris Saint-Germain som en mulighet for Ronaldo dersom han ønsker å forlate Juventus.

– Samtidig kan alt skje i fotball. Det har skjedd før at Manchester United-legender har meldt overgang til Manchester City, sier den nåværende Derby-treneren, og viser til Andy Cole, Peter Schmeichel og tidligere spiller og manager Mark Hughes som eksempler.

TV 2s fotballekspert, Erik Huseklepp sier nyheten om at Cristiano Ronaldo er på vei til Manchester United kom som et sjokk.

– Likevel er Ronaldo en type som bare elsker å vinne. Når City da dukker opp, ser han kanskje sin mulighet til å vinne enda et Champions League-tittel, sier Huseklepp.

Han tror overgangen vil bli svært dårlig mottatt blant Manchester United-fansen.

– Jeg synes det er litt trist at det er blitt slik at pengene rår og at man ikke tenker på klubber man har vært i tidligere, mener han.

Et hvert tilskudd til et allerede stjernespekket Manchester City-lag er trolig svært kjærkomment, etter det ble klart at de har havnet i samme Champions League-gruppe som Lionel Messis PSG.

Overgangsguru Fabrizio Romano melder på Twitter at Ronaldos agent, Jorge Mendes er i sluttfasen av forhandlingen mellom portugiserens nåverende klubb og det som er ventet å bli hans neste. Romano skriver at Juventus krever om lag 300 millioner kroner for superstjernen.

Here’s Mendes has landed in Porto after direct negotiations with Manchester City and Juventus. He’s working to complete the agreement on personal terms/contract for Ronaldo. 🛩🇵🇹 #CR7



Juve want €28/30m fee for Ronaldo, Man City will decide next step soon.

Cristiano Ronaldo har under ett år igjen av sin kontrakt med laget fra Torino. Mendes har ifølge Sky Sports uttalt at Ronaldo selv er klar for å forlate Juventus, og at Manchester City er den eneste klubben som skal være villig til å innfri 36-åringens lønnskrav som innebærer en ukelønn på svimlende 2,8 millioner kroner.

Ifølge avisen diskuteres en toårsavtale mellom Ronaldo og Manchester City.

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller mener det vil være et enkelt valg for Citys klubbledelse å hente portugiseren.

– Hvis det står og faller på om de skal bruke 300 millioner kroner på ham, har han så stor sportslig og markedsmessig verdi at det er et enkelt valg, sier Stamsø-Møller, som mener rapportene om progresjonen i forhandlingene taler for at overgangen kommer til å finne sted.

– Det vil i så fall være en helt utrolig overgang. Særlig med tanke på koblingen til Manchester United, Alex Ferguson og Ole Gunner Solskjær, sier han.