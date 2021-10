,Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om Toyota Corolla Hatchback (kombikupé) fra 1983 – femte generasjon i modellserien.

Ikke mange bilmerker har gitt navn til byen de holder til i, men det har Toyota. Industribyen Toyota City har i dag nærmere en halv million innbyggere, og er vertskap for mange Toyota-fabrikker, i tillegg til konsernets hovedkontor.

De langvarige sterke båndene mellom byen og Toyota Motor Corporation førte til at navnet har vært Toyota City siden 1. januar 1959. Byen ligger cirka 35 minutters togreise øst for storbyen Nagoya.

Fornuftig familiebil - men man kunne ha det moro også

R var vrient...

Hit var det jeg ankom en gang i 1983. Ikke bare skulle jeg intervjue toppfolk hos Toyota, noe som selvsagt var interessant nok, men det skulle også bli mulighet for testkjøring av femte generasjon Toyota Corolla., en bil som den gangen var en liten revolusjon.

Jeg husker godt at vi sto i et av fabrikkens testsentre en tidlig morgentime; en enslig norsk gjest omgitt av PR-folk, ingeniører og andre Toyota-ansatte. Godt husker jeg også da en av dem spurte om jeg hadde kjørt den nye Corollaen allerede? Nå er det ganske vanlig at japanere har litt problemer med bokstaven R på engelsk; det har veldig lett for å bli L – så det jeg hørte var følgende:

– Have ju dlivven the new Cololla, Søl?

I Japan var det venstrekjøring og høyreratt, som i prøvebilen min hos Toyota. Uvant, men det gikk seg til ganske raskt. Foto: Toyota

Fint med los!

Det kunne jeg enkelt besvare med at det hadde jeg faktisk ikke, et svar som fikk ham til å forsikre at jeg hadde noe å glede meg til! Med utsikter til å kjøre med høyreratt og venstrekjøring var min sinnsstemning mer skrekkblandet fryd enn glede da jeg svingte en femdørs kompakt kombikupé ut porten, og ut i et rett så hektisk trafikkbilde. Utrolig hva det gjør i slike situasjoner å ha en lokalkjent ved siden av seg!

Den gangen var det ingen navigasjon å støtte seg på, og de aller fleste gate- og veiskiltene hadde utelukkende japanske skrifttegn, selv om Toyota aldri så mye er en by med svært høy andel innflyttere – også fra forskjellige andre land i og utenfor regionen. Men som sagt, med lokal los var det problemfritt.

Femte generasjon Toyota Corolla bød på mye nytt, og "innpakningen" falt i smak hos de fleste. Foto: Toyota

Det glapp av og til

Heldigvis satte han ganske raskt kursen ut i provinsen, på en blanding av motorveier og det vi kanskje kaller riksveier nå. Her kom nok en overraskelse. Fartsgrensen var 80, og da jeg passerte dette merket på speedometeret – begynte dashbordet å levere musikk! Ja da, bare en påminnelse om å holde fartsgrensene, bekreftet «losen»! Allerede da, ja, i 1983...

Nå ble det fort litt musikk likevel, for bisitteren var rimelig ivrig på at jeg måtte kjenne på akselerasjonen, og hvordan bilen oppførte seg når det gikk litt fortere. Så det «glapp» vel litt opp mot 120 og vel så det et par ganger, kvittert for med bredt glis fra venstresetet.

Snill – typisk Toyota

Med 1,6-liters motor og 84 hk var Corollaen på sin tid ganske sprek. Akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 12,5 sekunder var høyst anstendig for en bil som denne i 1983.

Og bilen ellers? Jo, den ga et greit inntrykk, husker jeg. Med overgangen til tverrstilt motor og forhjulsdrift hadde det skjedd rene undere med den innvendige plassen for en Toyota i denne klassen. Plutselig var den en liten familiebil; ikke bare en litt større småbil. Kombiløsningen med stor bakluke hjalp ytterligere på, og jeg ga den også ekstra pluss for praktiske og brukervennlige seteløsninger.

Lettkjørt var Toyota-bilene allerede kjent for å være, og denne var ikke noe unntak. Veldig snill og letthåndterlig, og forholdsvis enkel å beregne.

Toyota City er en moderne storby, her fra sentrum. Foto: VisitJapan

Utsikten skiftet

Fra oppholdet hos Toyota i Toyota City og Nagoya husker jeg ellers spesielt middagen den samme dagen. Ikke mest for maten, selv om den var perfekt, men ganske enkelt fordi vi spiste i en roterende restaurant!

Rotasjonshastigheten var heldigvis behagelig lav, men roterte gjorde den unektelig – i alle fall forandret utsikten seg litt hele tiden. Med Kobe beef steak på tallerkenen, og en god japansk rødvin i glasset (fra Hokkaido, mener jeg å huske), var livet til å leve – også med ustabil utsikt!

67.000 – i 1983

Toyota Corolla er verdens mest solgte personbilmodell med god margin. 50 millioner biler ble passert tidligere i år. I Norge var Corolla borte fra markedet noen år, og var da erstattet av Auris. Nå er modellen tilbake igjen også her i landet, og tilsynelatende bedre enn noen sinne.

De første generasjonene av Toyota Corolla hadde tradisjonell layout med bakhjulsdrift, men på begynnelsen av 1980-tallet gjorde forhjulsdriften sitt inntog her også. Det har også vært produsert modeller med firehjulsdrift.

Noen tall

1983-modellen av Corolla kombikupé:

Motor: valg mellom tre bensinmotorer på 1,3, 1,5 eller 1,6 liter og en 1,8 liter diesel.

4- eller 5-trinns manuell girkasse

Dekkdimensjon: 145 SR 13. 1600: 175/70 SR 13. Diesel: 155 SR 13

Svingdiameter: 9,4 meter

Akselavstand: 2,43 meter

Lengde x brede x høyde: 4,14 x 1,64 x 1,39 meter

Egenvekt: 845 – 945, avhengig av modell

Akselerasjon, 0-100 km/t: 12,5 sekunder (1600)

Toppfart: 165 km/t

Pris i Norge, 1983: Ca 67.000 kroner.

