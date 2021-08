Syv grunner til kollapsen

Det brede smilet til Trygve Slagsvold Vedum blir stivere og stivere for hver meningsmåling som publiseres. Hva har skjedd med distriktenes wonderboy? Her er sju mulige forklaringer på Senterpartiets kollaps.

1. Kunstig høy protestbølge

Senterpartiet lå nok litt kunstig høyt før sommeren, med målinger tett oppunder 20 prosent. Trygve Slagsvold Vedum red nok delvis på en protestbølge mot de såkalte styringspartiene, altså regjeringspartiene og Arbeiderpartiet.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Espen Solli

Vedum har gjort en solid jobb med å bygge opp en rekke politiske fronter mot regjeringen langs aksen sentrum/periferi og sentralisering. De lå godt an før sommeren. Men jeg tror de fleste, også internt i partiet, var forberedt på at de var litt overvurdert og uansett skulle synke noen prosentpoeng gjennom valgkampen, men ikke så mye.

2. Klimasaken

Valgkampen har vært preget av temaer som sosiale forskjeller og klima, to områder som Senterpartiet ikke har størst troverdighet på. Og Senterpartiets strateger undervurderte nok den voldsomme kraften i klimasaken.

Vedum prøvde seg på en slags bygde-populistisk strategi og gikk til angrep på økt pumpepris på bensin og diesel. Han stjal Frps klær og satte Sylvi Listhaug i skyggen under den første partilederdebatten i Arendal.

Problemet var bare at velgerne brydde seg ikke nok om pumpepris, verken hans egne eller Frp sine. Eller noen andre sine, for den saks skyld. Den friske, blide bonden som elsket å framsnakke Bygde-Norge ble plutselig oppfattet som litt gammeldags, fossil og bakstreversk i en tid da velgerne ønsket nye, grønne løsninger.

3. Statsminister-tabben

Statsministerkandaturet var intet vinnertrekk. Helt siden i vinter har statsminister-spørsmålet plaget Senterpartiet som en mare. I seks måneder nektet Vedum å forholde seg til spørsmål om han var kandidat. Han fremholdt til det krampaktige at det var de politiske «sakene», ikke de politiske «posisjonene», som betydde noe.

På landsmøtet sitt i juni, etter at Ap igjen var i ledelsen og de fleste journalister var gått lei av å spørre om statsministerspørsmålet, så snur partiet 180 grader og lanserer Vedum som sin statsministerkandidat, med brask og bram. Alle «sakene» på landsmøtet ble totalt overskygget av «posisjonen». Det fremstod som politisk gambling den gang og virker rimelig feilslått i dag.

4. Ap-angrep

Trygve Slagsvold Vedum startet valgkampen i Nord-Norge ved å gå til frontalangrep på Ap, for å ha misforstått nordlendingene og inngått upopulære sentraliserings-forlik med regjeringen, ikke minst om politireformen og Forsvaret.

Det eneste partiet han ønsker å sitte i regjering med, ble altså utsatt for angrep. Tanken var nok å beholde de Ap-velgerne de har knabbet i nord og befeste posisjonen som Nord-Norges største parti. Men velgerne kan like gjerne ha blitt forvirret over hvem Sp egentlig vil samarbeide med.

5. SV-nekt

Deretter skrudde han til retorikken mot det andre partiet han satt i regjering med sist gang. Det var ikke snakk om at han ville ha med seg SV i regjering. Vedum ønsker en Sp/Ap-regjering, og i de første ukene etter sommeren tok han for hver dag som gikk sterkere avstand fra SV.

Det toppet seg i Arendal, da han gikk til et følelsesladet frontalangrep på SV-leder Audun Lysbakken, og mente at SVs klimapolitikk var for rikfolk og rammet folk med dårlig råd i distriktene.

Tanken var nok å hente borgerlige velgere som hadde gitt opp fire nye år for Erna Solberg og som ønsket å sikre en så sentrumsorientert regjering som mulig.

6. Høyre-flørt

Vedum brukte mye tid i sommer på å argumentere for hvorfor det var best med en Sp/Ap-regjering, selv om den ikke skulle få flertall.

Men en skal heller ikke underslå at Vedum faktisk ønsker å bryte opp den to-blokk-tenkingen som har preget norsk politikk i to tiår. Han argumenterte kraftfullt for en regjering som kunne samarbeide både til høyre og til venstre for midtstreken.

Uken etter at han angrep Ap for å ha sviktet Nord-Norge ved å inngå forsvarsforlik med Høyre, sa Vedum til Aftenposten at han mente en Sp/Ap-regjering kunne samarbeide med Høyre om blant annet forsvarspolitikk (!).

I årevis har Senterpartiet regelrett hudflettet de borgerlige partiene og Ap for å legge ned Andøya flystasjon, flytte helikoptre sørover og ikke satse nok på hæren i nord. Så skal Sp plutselig samarbeide med Høyre om forsvarspolitikk. Dert er ikke rart velgerne blir usikre.

7. Oslo-flørten

Kort oppsummert synes jeg det virker som om Senterpartiet ikke var fornøyd med suksessen de hadde opparbeidet seg gjennom mange år med kaffekopp-strategien til Vedum, det å lytte og prate med folk, framsnakke Bygde-Norge og de små enhetene, tjenester nært folk og lokal trygghet.

De ville legge enda mer land under seg.

Vedum inntok Oslo. Alliansen med Ap-profilen Jan Bøhler var overraskende og ganske genial, men Vedum personlig har også brukt mye tid i Oslo på grunn av det. Kanskje for mye tid. Det er mulig han har mistet noe av troverdigheten ute i Distrikts-Norge? Vil han sloss mest for å hindre nedleggelse av Ullevål sykehus eller andre lokalsykehus rundt om i landet?

Mange kan nok kjenne seg igjen i at mye vil ha mer. Det er lett å bli mer opptatt av å vinne nytt terreng, enn på å beholde det man allerede har sikret seg.

Selv det brede smilet til Trygve Slagsvold Vedum kan gape over for mye.