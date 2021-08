Rundt 120 personer med norsk tilknytning evakuert fra Afghanistan til Georgia

Torsdag kveld har det landet et fly med evakuerte fra Afghanistan i Tbilisi.

TV 2 får opplyst at det var om lag 120 personer med norsk tilknytning om bord flyet.

De store lasteflyene C-17 har gått i skytteltrafikk med evakuerte mellom Kabul og Georgias hovedstad Tbilisi siden evakueringen begynte.

Sterke inntrykk

Nestkommanderende Frans Philip van Hoek ved Task Force Tbilisi sier til TV 2 at det er mange sterke inntrykk på flyplassen i Tbilisi.

– Det er svært mange mennesker som kommer gjennom det mottaksapparatet vi har her. Man ser at folk er slitne, trøtte og det er mange som har vært dehydrert, sier han.

– Vi vet ikke hvor lang deres reise har vært hit, men det vi opplever er at alle er avslappet, og at de er glade for å ha kommet ett steg lenger, fortsetter van Hoek.

Han sier at personene som ankommer flyplassen vil bli tilbudt mat og drikke, og at de deretter vil vente på transporten videre derfra.

– Alle kommer seg ikke ut

Statsminister Erna Solberg sa torsdag at det totalt har blitt hentet ut i overkant av 1000 personer fra Kabul til Norge, hvorav 390 av disse er barn. Det har også blitt evakuert 28 barn uten norsk tilknytning til Norge, opplyste statsministeren.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa også at de ikke lenger har mulighet til å tilby assistert utreise fra Afghanistan.

Det nylig landede flyet i Georgia kan dermed være et av de siste flyene med evakuerte fra Afghanistan.

Det er imidlertid fortsatt flere norske statsborgere i Afghanistan som ikke rakk å komme seg ut i tide.

– Den brutale situasjonen er at ikke alle som ønsker å forlate Afghanistan, kommer seg ut nå, sier Søreide.