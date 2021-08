Hver dag skjer det mange større og mindre trafikkuhell på norske veier. Heldigvis er det i de aller fleste tilfellene «bare» snakk om materielle skader. Men for de som er utsatt for dette, er det naturligvis ingen hyggelig opplevelse.

Men hva er egentlig den mest vanlige kollisjonsskaden? Forsikringsselskapet If har analysert alle skadene selskapet håndterer i løpet av ett år. Ut fra det har de laget en oversikt som viser hvilke deler av bilen som blir skadet og trenger reparasjon.

Rangeringen avslører også hvilke trafikkregler vi er dårligst til å følge her i landet.

Den uten tvil vanligste kollisjonsskaden er på støtfangeren foran. Hakk i hæl følger bakre støtfanger. Mellom disse to skiller det rundt 20 prosent.

Glemt «1001-1002-1003»?

I fjor ble til sammen 24.763 skadetilfeller med årsak «påkjørt bakfra» meldt inn til forsikringsselskapene her i landet, viser tall fra Finans Norge.

– På kjøreskolen lærer vi å telle sakte inni oss – «1001-1002-1003» – for å holde god nok avstand til bilen foran. Dessverre kan det se ut som dette rådet blir litt glemt etter hvert, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If

– Heldigvis skjer de fleste påkjørsler bakfra i kø og i lav hastighet, men det høye antallet skader viser at det er viktig å være skjerpet og følge godt med på veien, uansett om bilen kjører sakte eller fort. En del av skadene på for- og bakskjerm skjer også på parkeringsplasser og i P-hus. Ryggeskader her er ganske vanlig, opplyser Clementz.

Gammelt system, dette har gjort kjøringen langt sikrere

Mobiltelefonen er synderen

Å holde avstand er naturligvis viktig hele året. Men særlig på vinteren, kan glatte veier by på ekstra utfordringer. Det kan ta lang tid å få bilen til å stoppe. Følger du ikke godt med da, kan det fort være for sent når du tråkker inn bremsen.

Rundkjøringer er en gjenganger her, både inn mot dem og i selve rundkjøringene. Her kan underlaget ofte bli glattpolert, dermed øker også bremselengden betraktelig.

Det blir også antatt at mange påkjørsler bakfra skyldes uoppmerksomhet. Mobiltelefonen har blitt en stadig større synder her. Svært mange bruker smarttelefonen bak rattet. Det er en kilde til mange skumle situasjoner, og ulykker.

Se – den stopper IKKE av seg selv!

Mobilbruk bak rattet gjør at mange tar fokus bort fra selve bilkjøringen. Det skaper mange farlige situasjoner ute i trafikken. Foto: Scanpix.

45 prosent lavere risiko

Samtidig har det de siste årene kommet mye nytt utstyr som skal bidra til å unngå ulykker. Blant dette er kollisjonsvarsling, som ved lys og/eller lyd advarer om en mulig kollisjon.

Autobrems er et system som aktiverer bremsene automatisk, for eksempel hvis føreren er uoppmerksom. I tillegg får stadig flere nybiler adaptiv cruisekontroll. Her avpasser bilen farten etter øvrig trafikk, og holder konstant avstand til bilen foran.

En svensk undersøkelse viser at antall påkjøringer bakfra er hele 45 prosent lavere for biler som har autobrems - kontra de som ikke har det.

Gode bilder er gull verdt når uhellet er ute

Bilene får stadig mer sikkerhetsutstyr, noe av det viktigste som har kommet de siste årene er autobrems. Dette er et system som aktiverer bremsene automatisk, for eksempel hvis føreren er uoppmerksom.

Dekkene er viktig

Dessuten: Hvis en kollisjon likevel inntreffer, er person- og materielle skader mindre på biler med dette sikkerhetsutstyret. Det er en konsekvens av at farten er lavere, fordi systemet har rukket å redusere hastigheten før sammentreffet.

I tillegg til oppmerksom sjåfør og sikkerhetsutstyr, er dekkene også en viktig faktor. Etter hvert som dekkene blir eldre og slitte, får de dårligere egenskaper - det betyr også lengre bremselengde.

Derfor er det alltid viktig å sjekke at bilen er godt skodd, for alle årstider.

Nei, det er ikke smart å kjøre rundt med et malingsspann ...

Her er 10 på topp kollisjonsskader: 1. Støtfanger foran 2. Støtfanger bak 3. Høyre skjerm foran 4. Venstre skjerm foran 5. Høyre dør foran 6. Venstre dør foran 7. Høyre dør bak 8. Høyre skjerm bak 9. Grill 10. Venstre hovedlykt Kilde: Forsikringsselskapet If

Video: Det er 20 år mellom disse bilene - sjekk forskjellen i krasjtesten