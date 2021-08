Søreide: Norge kan ikke lenger tilby assistert utreise fra Kabul

Utenriksministeren sier at situasjonen rundt flyplassen i Kabul er veldig dramatisk.

Flyplassen i Kabul ble onsdag rammet av to eksplosjoner. Flere titalls personer er drept etter terrorangrepet.

Ifølge amerikanske kilder ser det ut til å ha vært et selvmordsangrep i folkemengden utenfor flyplassporten. Ved inngangsporten til flyplassen har flere tusen afghanere og utlendinger de siste ukene har samlet seg i håp om å komme ut av landet.

– Terrorangrepet bekrefter at situasjonene er svært dramatisk og farlig. Vi fordømmer angrepet på uskyldige sivile som prøvde å flykte landet, sier statsminister Erna Solberg.

FARLIG: Solberg beskriver situasjonen som farlig. Foto: Stian Lysberg Solum

Har hentet ut 1000 personer

Statsministeren sier at det er hentet ut i overkant av 1000 personer fra Kabul til Norge. 390 av disse er barn.

– Vi har arbeidet for å hente ut så mange som mulig i en farlig og uoversiktlig situasjon, sier Solberg.

Norske myndigheter kan ikke lenger hjelpe nordmenn ut av Afghanistan via flyplassen i Kabul etter torsdagens angrep.

– Vi har ikke lenger anledning til å tilby assistert utreise, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til TV 2.

Avslutter ikke arbeidet

Utenriksministeren sier at det fortsatt er norske borgere igjen i Afghanistan som ønsker å reise til Norge.

– Den brutale situasjonen er at ikke alle som ønsker å forlate Afghanistan, kommer seg ut nå, sier Søreide.

UD opprettholder krisestaben med full styrke, og kommer til å fortsette å holde kontakt med de som har registrert seg som norske borgere.

– Vi avslutter ikke arbeidet, men det er helt urealistisk å skulle inngi et håp om at det finnes en rask løsning for de som ikke har kommet seg ut, sier Søreide.

Det er nettopp et fly som har tatt av med i overkant av 100 personer, og som er på vei til Tbilisi, sier hun.

– Vi har lyktes under veldig krevende omstendigheter å få ut noen til, som allerede hadde kommet inn på flyplassen, sier Søreide.

– Tragisk

Også forsvarsministeren fordømmer angrepet i Kabul.

– Det er tragisk å se angrep mot sivile i en fortvilt situasjon. Samtidig er jeg takknemlig for at alt norsk personell er i god behold, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvaret følger situasjonen tett og gjør de nødvendige forberedelsene for å avslutte det militære bidraget i Afghanistan.

– Tidspunktet for når de norske styrkene forlater Kabul kan jeg ikke si noe eksakt om. Det er lagt en plan, og den vil vi følge. Siden vi leder feltsykehuset som er en viktig del av operasjonen, vil det ta noen dager før det pakkes ned, sier Bakke-Jensen.

Også pasientene på feltsykehuset skal evakueres ut av landet, opplyser forsvarsministeren.