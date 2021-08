Bodø/Glimt klare for gruppespill i Conference League etter festaften

Bodø/Glimt - Zalgiris 1-0 (3-2 sammenlagt)

Se seiersmålet i Sportsnyhetene over!



Premisset før torsdagens avgjørende kvalifiseringskampen mellom Bodø/Glimt og Zalgiris var klart: vinneren fikk en plass i historiens første Conference League-gruppespill, og med det om lag 30 millioner kroner.

Den var det Bodø/Glimt som fikk etter at de vant returoppgjøret 1-0.

– Det gir klubben et grunnlag for å fortsette utviklingen vi har hatt de siste sesongene, sier Patrick Berg til TV 2.

Bodø-gutten kjente på sterke følelser da gruppespillet var sikret.

– Det er historisk dag for klubben. Det er stort å få lov til å være med på det. Jeg kjenner jeg blir litt rørt. Det betyr mye for oss, og det er utrolig artig for en klubb som Glimt, som egentlig har vært litt opp og ned i divisjonene. Siden opprykket i 2017 har vi klart å spille oss inn i et gruppespill i Europa. Det virket ganske fjernet, men nå er vi der og det er veldig godt, sier han til TV 2.

– Det sitter folk på tribunen og gråter, tårene bare triller, hva tenker du om det?

– Jeg kjente det presset litt på hos meg også etter kampen, når vi så alle som stod igjen og hyllet laget. En virkelig artig opplevelse. Det håper jeg de på tribunen også synes, selv om det kanskje ikke var den beste fotballkampen, sier Patrick Berg.

Ola Solbakken hadde knapt turt å via Europa en tanke. Torsdag kveld scoret han 30-millionersmålet for Glimt.

– Det er helt sykt. Siden vi begynte i år, har jeg ikke turt å tenke på gulroten med gruppespill i Europa. Nå er vi der, det er veldig deilig, sier han til TV 2.

– Det er veldig stort for klubben, for meg og hele laget. Vi gleder oss veldig, sier Solbakken.

Under lav kveldssol foran på utsolgt Aspmyra fikk publikum se et tamt Bod/Glimt-lag i kampens åpning.

Etter en halvtime fikk Ola Solbakken en stor mulighet til å sende hjemmelaget i ledelsen, da han fikk løpe ensomt ned en hel banehalvdel mot Zalgiris' målvakt. Den rotet han bort på klønete vis da han snublet i forsøket på å runde keeper.

Glimts talentfulle nysignering, 18 år gamle Joel Mvuka, viste seg frem ved flere anledninger med frekke finter og friske involveringer, til hjemmepublikummets store begeistring.

Det litauiske laget yppet seg ved flere anledninger, men maktet heller ikke å score i den første omgangen.

– Det var litt rotete. Det blir en åpen kamp. Vi må forsøke å justere litt inn til den andre omgangen. Vi må se hvordan vi kan frispille og presse mer effektivt, sa Ulrik Saltnes til VGTV på vei inn til garderoben før pause.

Etter den spilte hjemmelaget seg til flere enorme sjanser. Én time ut i kampen fikk Glimts Ola Solbakken omsider kranglet ballen i mål etter et massivt press, til ellevill jubel fra tribunen.

Han sørget dermed for det som trolig er Glimt-historiens mest innbringende scoring, ettersom som det det litauiske laget aldri klarte å utlikne.

Dermed er de klare for det aller første gruppespillet i Conference League og flerfoldige millioner inn på konto.

Saken oppdateres!