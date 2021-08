35 Senterparti-ordførere til TV 2: Derfor er vi i krise

– Da vi var på topp var det i all hovedsak kjernesakene våre som var i fokus, nå er klimasaken veldig i fokus, og vi har lidd litt for den. Vi skulle vært mer offensive i å fortelle om den gode klimapolitikken vår, sier Anita Ravlo, ordfører i Levanger i Trøndelag.

– Det er et voldsomt ensidig fokus og fordommer mot Sp på miljø. Folk har bestemt seg for at vi er dårlige på miljø. Vi er alle opptatt av klima. Jeg tror nok partiledelsen har prøvd, men ikke nådd frem, sier ordfører Edel Kveen i Skjåk i Innlandet.

Vedum-kollaps

På kun tre uker har Senterpartiet falt fra 19,1 til 11,2 prosent på Kantars målinger for TV 2. Men også på alle andre målinger stuper partiet. På snittet av målingene har Sp falt med vanvittige tre prosentpoeng på en måned.

– Meningsmålingene er utfordrende. Det har vært et relativt kraftig fall i forhold til de beste målingene. Det som blir viktig fremover, er å faktisk få frem Sp sin politikk. Det har vi kanskje ikke lyktes godt nok med i den siste fasen av valgkampen, sier Ola Tore Dokken, ordfører i Nordre land i Innlandet.

Ny klima-strategi

TV 2 fortalte onsdag at Sps sentralstyre har konkludert med at partiledelsen i større grad må fronte partiets klimapolitikk nå som klimaendringene har blitt en så viktig del av valgkampen. Det er også mange av Sp-ordførerne TV 2 har snakket med enige i:

– Jeg synes den debatten har blitt veldig svart-hvitt. Det er jo egentlig en myte at Sp ikke er opptatt av klima. Vi har kanskje ikke vært tydelige nok, sier ordfører i Alvdal, Mona Murud.

– Jeg er veldig frustrert over nasjonale medier nå, som lar SV og MDG sette dagsorden. De får kjøre frem i klimapolitikken uten å bli konfrontert med politikken i distriktene. Det er ikke så enkelt å være bedre på noe, når journalister er så kunnskapsløse. Alle har utnevnt Sp som den store stygge ulven med bakgrunn i målingene. Dette er en konsekvens av at vi har blitt angrepet fra alle hold, sier Dan Håvard Johnsen, ordfører i Lyngen i Troms og Finnmark.

– Mange av partiene ønsker å presentere oss som et klimafiendtlig parti, og da kan de umulig ha lest programmet vårt og vært vitne til den politikken vi faktisk har ført. Veldig mye av den heksejakten på Sp fra andre partier, er urimelig, sier Hans Inge Myrvold, ordfører i Kvinnherad i Vestland.

– Oppfattes som fossilmann

– Tror Vedum vil ta en runde på at han har snakket så mye om dieselbiler. Jeg ville ikke vektlagt det, hvis jeg hadde vært han. Han blir oppfattet som fossilmann, og det overrasker meg en smule. Jeg kan ikke benekte det, men jeg oppfatter ham ikke sånn. Vi har en politikk som bygger på at vi skal utnytte ressursene som er, men vi kan ikke bare skru av en bryter, sier ordfører Jan Ove Tryggestad I Stranda kommune i Møre og Romsdal.

– Det har blitt fryktelig mye fokus på sluttdato for olje, hvor Sp mener vi skal utvinne olje videre. Vi vil ikke skru igjen kranene om to år. Og der har vi kanskje mistet unge velgere. Vi må ta en skikkelig evaluering etter valget, hvis det skulle ende sånn, sier ordfører Svein Roksvåg på Smøla i Møre og Romsdal.

DIESELBIL: Under sin direktesendte tale til Senterpartiets landsmøte valgte Vedum å vise frem sin gamle Volvo og argumentere for at dieselbileiere ikke må straffes. Foto: Senterpartiet

– Vi må være tydeligere på våre løsninger på klimaspørsmålet. Det skapes et inntrykk av at Sp underslår alvoret, mener ordfører i Alstahaug i Nordland Peter Talseth.

– Vi har ikke vært forberedt på den kraften som lå i klimadiskusjonen, der ble vi nok tatt litt på senga. Vi var nok ikke gode nok til å formidle det ut, konstaterer Ronald Wærnes, ordfører i Båtsfjord i Troms og Finnmark.

BEKYMRET: Ordfører Anne Berit Lein i Stenkjer. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Vi har ligget veldig høyt, og tidligere har det vært mye fokus på kjernesakene til Sp. Nå er fokus et annet sted, og vi har ikke klart å komme gjennom med Sps gode klimapolitikk. Klimapolitikken vår er forhåndsdømt før den kommer gjennom. Den har blitt nedsnakket, helt ufortjent, sier ordfører Anne Berit Lein i Steinkjer kommune i Trøndelag.

Forventet å falle (litt)

Som flere av ordførerne påpeker, har Senterpartiet flydd historisk høyt på målingene det siste året. I desember i fjor fikk Vedum og Sp 22,1 prosent på Kantars måling for TV 2 og var dermed landets største parti. Men siden den gang har trenden snudd, og nå - drøyt to uker før valgdagen - er partiet halvert.

Ordfører i Aurland i Vestland, Trygve Skjerdal, tror potensielle Sp-velgere trekker seg når det nærmer seg valget.

VALGET NÆRMER SEG: Ordfører Terje Skjerdal i Aurland kommune. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Hva du sier et år før er en ting, en annen ting er hva du bestemmer deg for ved valget. Du detter litt tilbake på det du har stemt før. Vi er litt mer tradisjonelle og tradisjonsbundne enn det vi tror.

– Jeg håper selvfølgelig at vi får sitte i regjering, men ikke på tross av alt. Får vi ikke et stort nok flertall med Ap, er jeg usikker. Jeg er ikke noe tilhenger av SV, og i alle fall ikke MDG og Rødt. Da får man heller la være, sier Jorid Jagtøyen, ordfører i Melhus i Trøndelag.

– Vi har flydd høyt på målingene et års tid, men vi har jo sagt til hverandre at dette var for godt til å vare over valget. At vi fikk en korreksjon var bare å forvente og jeg puster med magen. I flere år har distrikt og sentralisering vært i fokus. Men så har klima med FN-rapporten plutselig overtatt dagsorden. Og vi har ikke så godt eierskap til klima, sier ordfører Jarand Felland i Tokke kommune i Vestfold og Telemark.

Nils Jenssen er ordfører i Dønna i Nordland. Han innrømmer at partiet kunne ha gjort ting annerledes.

– Landsmøtet beslutte å fremme en egen statsministerkandidat. Det gjorde man i en situasjon hvor partiet befant seg i en «all time high». Det får nok en bredde i Sp også ta ansvar for, at vi har fokusert på én person i denne sammenhengen.

Får distrikts-konkurranse

Noen av ordførerne TV 2 har snakket med mener også at Senterpartiet ikke lenger står alene om å skinne som partiet for distriktene.

BLIR KOPIERT: Ordfører Toralf Heimdal i Bardu. Foto: Nils Ole Refvik

– Høyre kopierer Sp-politikk. Det er klart de da får velgere tilbake, sånn er dynamikken, sier ordfører Toralf Heimdal fra Bardu.

– Det er veldig mange som ønsker å ta tilbake sine velgere fra Sp, for partiet går mot sitt beste valg på lang lang tid. De andre partiene har finpusset sin distriktspolitikk, og snakker mer om det, sier Bjørnar Buhaug, ordfører i Indre Fosen i Trøndelag.

Her er flere av ordførerne TV 2 har snakket med:

– Det er ikke helt uventet. Sp er det eneste partiet som har hentet velgere fra alle partier. Nå er vi det eneste partiet som alle forsøker å angripe. Jeg håper det dramatiske fallet ikke blir fullt så voldsomt som målingene tilsier nå. På miljøsaken har vi blitt litt feilaktig fremstilt som et parti som ikke tar miljøet på alvor. Men vi ønsker jo å oppfylle kravene i Parisavtalen og har løsninger for å få ned klimagassutslippene, sier ordfører Hans Gunnar Holand i Sømna kommune i Nordland.

– Vi har ligget høyt, så vi var innstilt på at det skulle skje endringer. Men ikke så stort. Snittet har falt mye. Det har selvsagt med hvilke saker som er på dagsorden. Nå er klima et stort fokus, og jeg mener Sp har en god klimapolitikk, men kanskje ikke har nådd helt gjennom, sier ordfører Margrethe Svinvik i Surnadal kommune i Møre og Romsdal.

– Noen vil påstå at Sp har en dårlig klimapolitikk, men vi har kanskje ikke nådd frem med vår politikk. Det er alltid artig å være med på vinnerlaget, så jeg prøver å være optimist og håpe at resultatet blir litt bedre enn det ser ut til akkurat nå, sier ordfører Anne-Grethe Larsen i Skiptvet i Viken.