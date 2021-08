Overraskende oppsving for Solberg på måling

Erna Solberg (H) får et uventet oppsving på TV 2s statsministermåling. Samtidig fortsetter folks tro på at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum blir statsminister å minke.

Ikke uventet faller folks tro på Trygve Slagsvold Vedums utsikter til å bli statsminister ytterligere på TV 2s siste statsministermåling fra Kantar.

Senterparti-lederen faller denne gangen med 0,9 prosentpoeng til 2,3 prosent.

Troen på Høyre-leder Erna Solberg forsvant i mai, men statsministeren får seg en overraskende opptur på dagens måling.

Det skjer samtidig som Jonas Gahr Støres (Ap) foretrukne regjeringsalternativ i går mistet flertallet på TV 2s mandatprognose.

Likevel er Støres ledelse solid på statsministermålingen. 76,3 prosent tror fortsatt at han blir statsminister etter valget.

Vedum mister støtte blant sine egne

På spørsmålet om hvem du ønsker som statsminister, svarer 7,8 prosent Vedum denne gangen.

Det er et markant fall på 4,3 prosentpoeng og vesentlig mindre enn Senterpartiets oppslutning på 11,2 prosent på TV 2s partibarometer onsdag.

Samtidig stiger tallet på velgere som ønsker Erna Solberg som statsminister for fjerde måling på rad. Støre øker også, og begge partilederne er ønsket av langt flere enn sine egne velgere.

– Det er tydelig at Støre og Solberg nå ikke har andre konkurrenter på denne målingen, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Selv blant Senterpartiets velgere har Jonas Gahr Støre større støtte enn Vedum. Av Sp-velgerne vil 55 prosent ha Støre, 40,9 prosent vil ha Vedum og 4,2 prosent vil ha Solberg.

OPPSVING: Statsministermålingen viser enn oppsving for Erna Solberg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Mistet flertall

Vedum er i krise på målingene. Onsdagens måling var den verste på to og et halvt år for partiet.

Også Arbeiderpartiet sliter på målingene. På onsdagens måling fikk partiet bare 22,4 prosent, noe som er 5 prosentpoeng dårligere enn ved forrige stortingsvalg.

På onsdagens måling fikk Sp 11,2 prosent. Det er bare 0,9 prosentpoeng over valgresultatet fra 2017.

Målingen er tat opp av Kantar for TV 2 i perioden 19.8 til 25.8.2021 med 995 spurte.