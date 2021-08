Bekymret for situasjonen: – Tenker på alle de desperate menneskene som var ved flyplassen

Det er under en uke siden Ayesha Wolasmal selv sto på flyplassen i Kabul. De siste 2,5 årene har hun jobbet som humanitærarbeider i tett samarbeid med FN og afghanske helsemyndigheter for å bekjempe polio.

Situasjonen i den afghanske hovedstaden har vært urolig, og torsdag ble flyplassen i Kabul rammet av to eksplosjoner.

– Jeg tenker på de desperate menneskene som har stått ved porten til flyplassen. Selv om de har fått meldinger om at det kan skje et terrorangrep mot flyplassen, har de valgt å bli fordi de er så desperate etter å komme seg ut, sier Wolasmal.

Har snakket med venner i Kabul

Taliban sier at minst 13 personer, blant dem barn, er drept i angrepet ved Kabuls flyplass.

Wolasmal har vært i kontakt med flere personer som oppholder seg i Kabul.

– Jeg har snakket med venner i Kabul som har vært i kontakt med folk som har sett eksplosjonen. De sier at dette er en selvmordsbomber og at det er mange kvinner og barn blant de skadde, sier Wolasmal som er søsteren til NRK korrespondent Yama Wolasmal.

Pentagon bekrefter at det har gått av to eksplosjoner ved flyplassen. Først smalt det ved Abbey-porten, inngangsporten der flere tusen har trengt seg sammen i håp om å komme ut av Afghanistan, før det gikk av en ny eksplosjon ved hotellet Baron like ved.

– Fullstendig kaos

Det er foreløpig uklart hvem som står bak angrepet, men flere amerikanske kilder hevder at det er terrorgruppa IS som står bak.

– Det er for tidlig å konkludere om hvem som står bak dette, men det er ingen hemmelighet at IS har hatt tilstedeværelse i landet, sier Wolasmal.

Hun er bekymret for at dette kan forverre den allerede spente situasjonen i landet.

– Dette er et typisk eksempel på at situasjonen som er nå kan bli forverret gjennom at det blir en rivalisering mellom Taliban og IS. Det blir spennende å se hvordan de allierte forholder seg til denne nye konflikten, sier Wolasman.

Humanitærarbeideren mener at det nå haster å få i gang den humanitære bistanden til landet.

– Det er fullstendig kaos i Afghanistan. Nå må vi legge trykket på vestlige land og politikere slik at man ikke fryser all humanitær bistand, sier Wolasman.

– Det siste de hadde ønsket seg

Kristian Berg Harpviken ved fredsforskningsinstituttet Prio har fulgt nøye med på situasjonen i landet etter at Taliban tok over makten.

– Dette er det siste Taliban hadde ønsket seg. De har gått inn for å etablere lov og orden. De har vært tøffe med sine egne styrker for at de skal oppføre seg mest mulig ansvarlig, også skjer dette, sier Harpviken.

DIREKTØR: Kristian Berg Harpviken, forsker ved Institutt for fredsforskning (Peace Research Institute Oslo, PRIO). Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Hva vet vi om IS i Afghanistan?

– Det har vært en representasjon av IS i Afghanistan siden 2015. Mange av gruppene har blitt nedkjempet, men det er et visst IS-nærvær, spesielt i området øst for Kabul, sier Harpviken.

Også han understreker viktigheten av å få på plass humanitær bistand til landet så fort som mulig.

– Hvis vi ikke gjør noe nå, kommer det til å bli veldig vanskelig å få til noe senere, sier Harpviken.