Knalltøff gruppe for Liverpool – fin trekning for Solskjærs United

Se TV 2-ekspertenes dom over gruppene i videovinduet øverst!

– Jeg lukter allerede mål for Haaland, sa TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller da Dortmund ble trukket ut i gruppe med Sporting CP.

Haaland og Dortmund ble trukket ut i gruppe med Sporting CP, Ajax og Besiktas.

– Med den gruppen øker sjansen for at Haaland kan bli toppscorer i år også, sa Erik Huseklepp etter trekningen.

Med sine ti mål ble Haaland stemt frem som forrige sesongs beste angrepsspiller.

– Det er en stor ære for meg å få denne prestisjetunge prisen. Den motiverer meg til å gi enda mer, sa Erling Braut Haaland under sendingen.

Manchester United får muligheten til å revansjere tapet fra Europa League-finalen mot Villarreal. Solskjærs menn møter også Atalanta og Young Boys.

– Det er en litt bananskall-gruppe, sa Stamsø-Møller om Manchester Uniteds gruppe.

Gruppespillet går i gang 14. september, mens siste kamp i gruppespillet spilles 8. desember.

TV 2 har de fulle rettighetene for Champions League ut 2024-sesongen. Sikre deg tilgang til alle kampene på TV 2 Play nå!

TØFFE GRUPPER: Flere av storlagene må ut i tøffe kamper for å ta seg videre.

PSG har hentet inn Lionel Messi, men samtidig ryktes Kylian Mbappé ut av klubben.

– Dersom man ser på stallen er helt klart en av favorittene, sier Huseklepp.

– Messi styrker aksjene til PSG, men dersom Mbappé forsvinner ut, så er jeg usikker på om de er forsterket, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Franskmennene får et knalltøft gruppespill hvor de skal møte Manchester City og Leipzig. I gruppen er også belgiske Club Brügge.

Prisdryss på Chelsea

Som vanlig var det flere priser som skulle deles ut under gallaen. Der stakk regjerende mester Chelsea av med flere av prisene.

– Chelsea er bedre rustet nå enn de var forrige sesong, sa TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp under TV 2s sending.

Prisvinnerne: Faktaboksen oppdateres så snart flere priser deles ut. Sesongens spiller: Jorginho (Chelsea) og Alexia Putellas (Barcelona). Sesongens keeper: Edouard Mendy (Chelsea) og Sandra Panos (Barcelona). Sesongens forsvarer: Rúben Dias (Manchester City) og Irene Paredes (PSG). Sesongens midtbanespiller: N'Golo Kanté (Chelsea) og Alexia Putellas (Barcelona). Sesongens angrepsspiller: Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) og Jennifer Hermoso (Barcelona). Sesongens trener: Thomas Tuchel (Chelsea) og Luis Cortés (Barcelona).

De som reddet Christian Eriksens liv ble hyllet

Uefa-president Aleksander Ceferin delte også «Uefa President's Award» til personene som redet Christian Eriksens liv da han falt om under Danmarks EM-kamp mot Finland.

– De viste at liv er viktigere enn fotball, sa Ceferin under utdelingen.

Legene, landslagslegen, landslagsfysioterapeuten, Uefa-representantene og Danmark-kaptein Simon Kjær mottok prisen for deres heltemodige innsats.

– Jeg vil takke for prisen på vegne for hele laget. Som kaptein føler jeg at denne prisen skal deles med hele laget, sa Kjær.