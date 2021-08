Mistet babyen i flyplass-kaoset i Kabul – så ble håpet tent

Det afghanske ekteparet ble nødt til å forlate datteren på flyplassen i Kabul, og visste ikke om de noensinne ville se henne igjen. Så ble de tilsendt et bilde, som tente håpet.

Forrige søndag inntok Taliban Kabul, og titusenvis av afghanere dro til flyplassen for å flykte landet.

Hector, som selv har arbeidet som tolk for danske styrker i Afghanistan, visste at han og familien kunne bli evakuert til Danmark, og dro dermed samme vei.

Hector, kona og deres fem barn, blant dem en et par dager gammel jente, ble imidlertid nødt til å vente i flere dager for å få plass i et av flyene, og den yngste datteren var naturligvis preget av kaoset.

Hectors mor kom derfor til flyplassen, og tok med jenta hjem.

I mellomtiden fikk familien beskjed om at de hadde fått plass på et fly. Farmoren kunne imidlertid ikke ta med jenta tilbake til flyplassen, da den var omringet av Taliban.

Hector og familien ble nødt til å etterlate jenta i Kabul.

Frist

Hector og familien ble evakuert til Danmark i forrige uke.

Taliban har stått fast ved at evakueringsvinduet vil stenge 31. august, og familiens mulighet til å få datteren til Danmark ble dermed stadig mindre.

Plutselig ble Hector tilsendt et bilde av ei jente som lå i en fremmed kvinnes favn, på en flyplass i Islamabad i Pakistan.

EVAKUERT: Hector ble tilsendt dette bildet, tatt av TV 2 Danmarks korrespondent. Foto: TV 2 Danmark/Rasmus Tantholdt

Bilde

Bildet ble tatt av TV 2 Danmarks korrespondent Rasmus Tantholdt, som var stasjonert ved flyplassen i Islamabad i Pakistan hvor flere evakueringsfly fra Kabul har mellomlandet.

Der møtte Tantholdt den danske obersten Charlotte Wetche, som holdt i et spedbarn.

Wetche fortalte at hun bare noen få dager tidligere hadde evakuert en kvinne som hadde fortalt at hun måtte etterlate barnet sitt i Kabul.

Tantholdt tok et bilde av barnet, og sendte det til Danmark.

Hector ble tilsendt dette bildet og senere flere bilder av jenta, som fjernet all tvil.

Datteren hans var evakuert.

Hentet til Danmark

Klokken 04.00 torsdag morgen landet et av de siste evakueringsflyene fra Kabul på Kastrup Lufthavn i Danmark.

Om bord var blant annet et få dager gammelt spedbarn, som tidligere var blitt etterlatt av familien sin i Kabul.

– Endelig er datteren vår hos oss. Vi er veldig lykkelige, sier jentas far, Hector, til danske TV 2, torsdag morgen.

Tre dager etter å ha blitt reddet ut fra Afghanistan, er jenta nå gjenforent med familien sin.

– Da jeg så dem på flyplassen, så ble jeg veldig glad. Nå er mine foreldre, min kone og mine barn i sikkerhet, sier Hector.

– Vi takker det danske folk for at de hjalp oss, fortsetter han.

Videre sier Hector at familien nå skal forsøke å komme til ro etter den stressende flukten fra Afghanistan.

– Før gråt jeg dag og natt på grunn av henne. Nå er vi rolige i hjertet, sier jentas mor.