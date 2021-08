Porsche har vært med på litt av en reise i Norge de siste årene.

Fra å være et lite nisjemerke, har det plutselig blitt langt mer vanlig å se en Porsche-modell på norske veier.

Det er elbilen Taycan som har mye av æren for akkurat det.

Den sørget for tidenes salg i fjor. Også i år går salget så det suser, ikke minst for nye Taycan Cross Turismo.

Nå melder Porsche at det allerede er klart for en oppdatering av Taycan, for modellåret 2022.

Det er snakk om «omfattende forandringer». Mest interessant er at rekkevidden vil økes noe.

Porsche påpeker samtidig at de offisielle WLTP-tallene ikke vil endres, men at tekniske forandringer likevel skal sørge for noe lenger rekkevidde i hverdagen.

Et av grepene Porsche gjør, er å koble ut den fremre elmotoren nesten fullstendig ved lav belastning. Dette gjelder riktignok kun i kjøreprogrammene Normal og Range.

I tillegg vil både fremre og bakre elmotor kobles ut når bilen triller lett. Dermed vil strømforbruket reduseres.

Også forvarmingen av batteripakken er bedret – slik at man kan hurtiglade bilen raskere enn før.

Porsches nye elbil treffer midt i blinken - les testen

Snart kan du kjøpe Taycan i fargen Rubystar, som kom på 90-tallsmodellen 964.

Nye farger

Infotainmentsystemet får også enkelte nyheter, slik som Android Auto. Via Remote Park Assist kan du styre bilen til parkeringsplassen via telefonen.

I tillegg utvider Porsche muligheten for spesialutstyr, samt egne farger på Taycan. Totalt blir 65 nye fargealternativer tilgjengelig, deriblant vintagefarger fra 90-tallets 964-modeller.

Moonlight Blue Metallic, Acid Green, Rubystar, Riviera Blue og Viola Metallic er noen av alternativene.

Se opp, Tesla – det er en ny sjef i byen

Denne fargen blir neppe noen storselger i Norge, men alternativet er nå i alle fall der...

Kjøreglad

Vi i Broom var tidlig ute med å teste Taycan på norske veier. Da slo vi fast at Porsches nye råskinn utvilsomt er den beste elbilen på markedet, målt på kjøreegenskaper og entusiastfaktor:

Du trenger ikke mange sekundene bak rattet i Taycan, før du skjønner at denne overgår samtlige elbiler på kjøreegenskaper.

De er perfeksjonerte, presise og ikke minst svært underholdende. Vi er rett og slett imponert over hvordan Taycan oppfører seg på veien, særlig når vi vet at bilen veier over 2,3 tonn. De kiloene har Porsche klart å skjule på en finurlig måte.

Her kan du lese hele testen

Se flere bilder av oppdaterte Taycan:

Her kan du bli med på tur i Taycan Cross Turismo på bane: