Kinesiske Xpeng har hatt en forsiktig start i Norge. Så langt har de bare solgt én modell: Crossoveren G3. Men nå skjer det mye rundt merket.

Tidligere i sommer tok Motor Gruppen som fra før importerer blant annet Mitsubishi og Renault til Norge, over kontrollen, med et nytt importørfirma. Det betyr også en rekke nye forhandlere, spredt rundt om i landet.

Kort tid etter dette ble kjent, lanserte Xpeng modell nummer to i vårt marked. Vi snakker den store sedanen P7 som minner ikke rent lite om Tesla Model S.

Størrelsesmessig plasserer P7 seg mellom denne og lillebror Model 3. Bagasjerommet er på 440 liter.

Norge er første marked

Nå er også kundebilene på vei. Skipet med første forsendelse av XPeng P7 har akkurat lagt ut fra kai i Kina. Norge for øvrig er det første markedet utenfor Kina for P7. Her er vi altså svært tidlig ute.

I Kina ble P7 lansert for ett år siden. Så langt har over 40.000 utgaver blitt levert til kinesiske kunder.

Etter planen skal de første norske kundene få bilene sine i fjerde kvartal.

Med startpris på 440.000 kroner bør Xpeng P7 kunne bite godt fra seg i Norge.

Taklast på 50 kilo

P7 kommer med både bakhjulsdrift og 4x4. Førstnevnte har en estimert rekkevidde på 530 kilometer (WLTP), mens versjonen med firehjulsdrift er estimert til 470 kilometer, regnet etter samme standard.

Batteriet har teknologi utviklet av XPENG og skal være optimert for raskere lading og høy ytelse. P7 med firehjulsdrift akselerer fra 0-100 på 4,5 sekunder, mens modellen med bakhjulsdrift bruker 6,9 sekunder på samme oppgaven.

En viktig detalj for norske kunder: P7 er klargjort for takstativ med en taklast på 50 kilo.

Kineserne vet hvordan de skal rigge til passende bilder, her er P7 på vei..

Startpris på P7: 440.000 kroner

Kamuflerte eksemplarer av bilen har allerede blitt testet i flere måneder i Norge. Her handler det blant annet om å sjekk at teknologien fungerer som den skal under norske forhold.

Totalt er P7 utstyrt med 31 sensorer, hvorav 14 kameraer, 12 ultrasoniske sensorer og 5 millimeter bølge-radarer, som oppdager og fanger omgivelsene.

Startprisen på P7 ble kjent tidligere i sommer. Den er på 440.000 kroner. Med det er det også grunn til å vente at bilen vil kunne bite godt fra seg mot konkurrentene her hjemme.

